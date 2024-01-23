Найкращі та найгірші продукти для ваших легень: перегляньте свій раціон

Правильне харчування має значення не тільки для загального здоров'я та ваги людини, але і для правильної роботи її внутрішніх органів.

Які продукти корисні для легенів

З високим вмістом клітковини

Що спільного у малини, гороху, сочевиці та чорної квасолі? Всі вони багаті на клітковину, що корисно для легенів. Дослідження показують, що у людей, які їдять більше клітковини, легені працюють краще, ніж у тих, хто їсть мало клітковини. Інші продукти, багаті на клітковину, включають спагетті з цільної пшениці, печену квасолю, насіння чіа, кіноа, груші та броколі.

Кава

Хороші новини для любителів кави: ранкова чашка може принести користь легким. Дослідження вказують на зв'язок між регулярним вживанням кави та здоров'ям легень. Це може бути пов'язано з кофеїном, який має протизапальну дію, і поліфенолами, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти корисні для легень. До них відносяться коричневий рис, цільнозерновий хліб, макарони із цільної пшениці, овес, кіноа та ячмінь. Цільнозернові продукти не тільки багаті на клітковину, що має антиоксидантні та протизапальні властивості, але також сповнені вітаміну Е, селену та незамінних жирних кислот, які корисні для здоров'я легень. Рафіновані зерна, такі як біле борошно та білий рис, втрачають багато поживних речовин у процесі помелу.

Ягоди

Червоні та сині фрукти, такі як чорниця та полуниця, багаті на флавоноїд антоціан, який надає їм колір, а також є сильним антиоксидантом. Дослідження показують, що цей пігмент може уповільнити природне погіршення стану легень із віком. В одному дослідженні у літніх чоловіків, які їли як мінімум дві порції чорниці на тиждень, спостерігалося помітно менше зниження функції легень, ніж у тих, хто їв менше чорниці або взагалі не їв її.

Листові зелені овочі

Наповніть свою тарілку шпинатом, мангольдом та іншою листовою зеленню, і ви знизите ризик захворювання на рак легенів. Одне дослідження показало, що китайська зелень є особливо гарною для цієї мети. Це може бути пов'язано з високим вмістом каротиноїдів, які є антиоксидантами.

Помідори

Помідори є найбагатшим джерелом лікопіну, яке пов'язане зі здоров'ям легень. Вживання помідорів і томатних продуктів, таких як томатний сік, може зменшити запалення дихальних шляхів, якщо у вас астма, і знизити ймовірність смерті, якщо у вас хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ). Лікопін також пов'язаний із меншим зниженням функції легень у молодих людей. Ці переваги ще більш виражені для людей, які раніше палили.

Які продукти шкідливі для легенів

Оброблене м'ясо

Дослідження показують зв'язок між обробленим чи консервованим м'ясом та погіршенням функції легень. Дослідники вважають, що нітрити, що використовуються при переробці та консервуванні ковбасних виробів, можуть спричинити запалення та стрес для легень. Бекон, шинка, м'ясні делікатеси та ковбаса належать до категорії обробленого м'яса.

Солодкі напої

Зробіть добро своїм легеням і замініть безалкогольні напої водою. Дослідження показало, що дорослі, які випивали понад п'ять підсолоджених безалкогольних напоїв на тиждень, з більшою ймовірністю хворіли на хронічний бронхіт, а діти частіше хворіли на астму. Неясно, чи були причиною цього газовані напої, але закономірність очевидна. Якщо ви курите, навіть несолодкі безалкогольні напої можуть завдати шкоди вашим легеням.

Занадто багато солі

Дещо додає смаку, але багато збільшує ймовірність виникнення проблем з легенями. Люди, які їдять багато солі, частіше страждають на тривалий бронхіт. Дієта з високим вмістом натрію може посилити симптоми астми, але ви можете допомогти своїм легеням працювати краще, якщо на пару тижнів відмовитеся від солі. Готуйте з нуля та уникайте ресторанів та упакованих продуктів. Прочитайте етикетки та запитайте свого лікаря, яке дозування занадто велике. Межі зазвичай становлять від 1500 до 2300 мг щодня.

Велика кількість алкоголю

Пияцтво шкідливе для печінки та легень. Сульфіти в алкоголі можуть погіршити симптоми астми, а етанол впливає на клітини легень. Якщо ви п'єте занадто багато, у вас більше шансів захворіти на пневмонію та інші проблеми з легенями. Але небагато - це нормально. Два напої або менше на день, особливо якщо це вино, можуть бути корисні для здоров'я легень. Проте експерти в галузі охорони здоров'я не рекомендують нікому починати пити, а якщо ви все ж таки п'єте, дотримуйтесь помірності.