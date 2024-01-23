Лучшие и худшие продукты для ваших легких: пересмотрите свой рацион

Правильное питание имеет большое значение не только для общего здоровья и веса человека, но и для правильной работы его внутренних органов.

Какие продукты полезны для легких

С высоким содержанием клетчатки

Что общего у малины, гороха, чечевицы и черной фасоли? Все они богаты клетчаткой, что полезно для легких. Исследования показывают, что у людей, которые едят больше клетчатки, легкие работают лучше, чем у тех, кто ест мало клетчатки. Другие продукты, богатые клетчаткой, включают спагетти из цельной пшеницы, печеную фасоль, семена чиа, киноа, груши и брокколи.

Кофе

Хорошие новости для любителей кофе: утренняя чашка может принести пользу легким. Исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и здоровьем легких. Это может быть связано с кофеином, который обладает противовоспалительным действием, и полифенолами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты полезны для легких. К ним относятся коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельной пшеницы, овес, киноа и ячмень. Цельнозерновые продукты не только богаты клетчаткой, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также полны витамина Е, селена и незаменимых жирных кислот, которые полезны для здоровья легких. Рафинированные зерна, такие как белая мука и белый рис, теряют многие питательные вещества в процессе помола.

Ягоды

Красные и синие фрукты, такие как черника и клубника, богаты флавоноидом антоцианом, который придает им цвет, а также является сильным антиоксидантом. Исследования показывают, что этот пигмент может замедлить естественное ухудшение состояния легких с возрастом. В одном исследовании у пожилых мужчин, которые ели как минимум две порции черники в неделю, наблюдалось заметно меньшее снижение функции легких, чем у тех, кто ел меньше черники или вообще не ел ее.

Листовые зеленые овощи

Наполните свою тарелку шпинатом, мангольдом и другой листовой зеленью, и вы снизите риск заболевания раком легких. Одно исследование показало, что китайская зелень особенно хороша для этой цели. Это может быть связано с высоким содержанием каротиноидов, которые являются антиоксидантами.

Помидоры

Помидоры являются самым богатым источником ликопина, который связан со здоровьем легких. Употребление в пищу помидоров и томатных продуктов, таких как томатный сок, может уменьшить воспаление дыхательных путей, если у вас астма, и снизить вероятность смерти, если у вас хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Ликопин также связан с меньшим снижением функции легких у молодых людей. Эти преимущества еще более выражены для людей, которые раньше курили.

Какие продукты вредны для легких

Обработанное мясо

Исследования показывают связь между обработанным или консервированным мясом и ухудшением функции легких. Исследователи считают, что нитриты, используемые при переработке и консервировании колбасных изделий, могут вызвать воспаление и стресс для легких. Бекон, ветчина, мясные деликатесы и колбаса относятся к категории обработанного мяса.

Сладкие напитки

Сделайте одолжение своим легким и замените безалкогольные напитки водой. Исследование показало, что взрослые, которые выпивали более пяти подслащенных безалкогольных напитков в неделю, с большей вероятностью болели хроническим бронхитом, а дети чаще болели астмой. Неясно, были ли причиной этого газированные напитки, но закономерность очевидна. Если вы курите, даже несладкие безалкогольные напитки могут нанести вред вашим легким.

Слишком много соли

Немного добавляет вкуса, но много увеличивает вероятность возникновения проблем с легкими. Люди, которые едят много соли, чаще страдают длительным бронхитом. Диета с высоким содержанием натрия может усугубить симптомы астмы, но вы можете помочь своим легким работать лучше, если на пару недель откажетесь от соли. Готовьте с нуля и избегайте ресторанов и упакованных продуктов. Прочтите этикетки и спросите своего врача, какая дозировка слишком велика. Пределы обычно составляют от 1500 до 2300 мг в день.

Большое количество алкоголя

Пьянство вредно для печени и легких. Сульфиты в алкоголе могут ухудшить симптомы астмы, а этанол влияет на клетки легких. Если вы пьете слишком много, у вас больше шансов заболеть пневмонией и другими проблемами с легкими. Но немного - это нормально. Два напитка или меньше в день, особенно если это вино, могут быть полезны для здоровья легких. Однако эксперты в области здравоохранения не рекомендуют никому начинать пить, а если вы все же пьете, соблюдайте умеренность.