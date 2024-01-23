Лучшие и худшие продукты для ваших легких: пересмотрите свой рацион
Правильное питание имеет большое значение не только для общего здоровья и веса человека, но и для правильной работы его внутренних органов.
Какие продукты вам нужны для здоровья легких, а какие принесут им вред, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Какие продукты полезны для легких
- С высоким содержанием клетчатки
Что общего у малины, гороха, чечевицы и черной фасоли? Все они богаты клетчаткой, что полезно для легких. Исследования показывают, что у людей, которые едят больше клетчатки, легкие работают лучше, чем у тех, кто ест мало клетчатки. Другие продукты, богатые клетчаткой, включают спагетти из цельной пшеницы, печеную фасоль, семена чиа, киноа, груши и брокколи.
- Кофе
Хорошие новости для любителей кофе: утренняя чашка может принести пользу легким. Исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и здоровьем легких. Это может быть связано с кофеином, который обладает противовоспалительным действием, и полифенолами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
- Цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты полезны для легких. К ним относятся коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельной пшеницы, овес, киноа и ячмень. Цельнозерновые продукты не только богаты клетчаткой, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также полны витамина Е, селена и незаменимых жирных кислот, которые полезны для здоровья легких. Рафинированные зерна, такие как белая мука и белый рис, теряют многие питательные вещества в процессе помола.
- Ягоды
Красные и синие фрукты, такие как черника и клубника, богаты флавоноидом антоцианом, который придает им цвет, а также является сильным антиоксидантом. Исследования показывают, что этот пигмент может замедлить естественное ухудшение состояния легких с возрастом. В одном исследовании у пожилых мужчин, которые ели как минимум две порции черники в неделю, наблюдалось заметно меньшее снижение функции легких, чем у тех, кто ел меньше черники или вообще не ел ее.
- Листовые зеленые овощи
Наполните свою тарелку шпинатом, мангольдом и другой листовой зеленью, и вы снизите риск заболевания раком легких. Одно исследование показало, что китайская зелень особенно хороша для этой цели. Это может быть связано с высоким содержанием каротиноидов, которые являются антиоксидантами.
- Помидоры
Помидоры являются самым богатым источником ликопина, который связан со здоровьем легких. Употребление в пищу помидоров и томатных продуктов, таких как томатный сок, может уменьшить воспаление дыхательных путей, если у вас астма, и снизить вероятность смерти, если у вас хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Ликопин также связан с меньшим снижением функции легких у молодых людей. Эти преимущества еще более выражены для людей, которые раньше курили.
Какие продукты вредны для легких
- Обработанное мясо
Исследования показывают связь между обработанным или консервированным мясом и ухудшением функции легких. Исследователи считают, что нитриты, используемые при переработке и консервировании колбасных изделий, могут вызвать воспаление и стресс для легких. Бекон, ветчина, мясные деликатесы и колбаса относятся к категории обработанного мяса.
- Сладкие напитки
Сделайте одолжение своим легким и замените безалкогольные напитки водой. Исследование показало, что взрослые, которые выпивали более пяти подслащенных безалкогольных напитков в неделю, с большей вероятностью болели хроническим бронхитом, а дети чаще болели астмой. Неясно, были ли причиной этого газированные напитки, но закономерность очевидна. Если вы курите, даже несладкие безалкогольные напитки могут нанести вред вашим легким.
- Слишком много соли
Немного добавляет вкуса, но много увеличивает вероятность возникновения проблем с легкими. Люди, которые едят много соли, чаще страдают длительным бронхитом. Диета с высоким содержанием натрия может усугубить симптомы астмы, но вы можете помочь своим легким работать лучше, если на пару недель откажетесь от соли. Готовьте с нуля и избегайте ресторанов и упакованных продуктов. Прочтите этикетки и спросите своего врача, какая дозировка слишком велика. Пределы обычно составляют от 1500 до 2300 мг в день.
- Большое количество алкоголя
Пьянство вредно для печени и легких. Сульфиты в алкоголе могут ухудшить симптомы астмы, а этанол влияет на клетки легких. Если вы пьете слишком много, у вас больше шансов заболеть пневмонией и другими проблемами с легкими. Но немного - это нормально. Два напитка или меньше в день, особенно если это вино, могут быть полезны для здоровья легких. Однако эксперты в области здравоохранения не рекомендуют никому начинать пить, а если вы все же пьете, соблюдайте умеренность.
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