Найкращі способи очистити пральну машинку та не зламати її

Ваша пральна машина працює наполегливо, видаляючи бруд, плями та бактерії з усього одягу. З часом утворюється бруд, цвіль і мильний наліт. Якщо ви ніколи не чистили свою пральну машину, зараз саме час це зробити.

Навіщо регулярно чистити машинку?

Спочатку може здатися дивним чистити прилад, який сам очищає ваш одяг, але сенс у цьому є. Саме через те, що прилад виконує очищувальну роль, він може забиватися.

Регулярне технічне обслуговування вашої пральної машини допоможе позбутися цвілі, неприємних запахів, а також потенційно запобігти її поломці.

Стежте за чистотою пральної машинки всередині (фото: Freepik)

Що допоможе очистити?

Спеціалісти радять використовувати кристали соди, тому що вони ідеально підходять для видалення жиру, бруду та пом'якшення води, а тому є чудовим варіантом для очищення вашої пральної машини.

Кожного разу, коли ваша пральна машина починає несправно або повільніше працювати, ви можете додати трохи соди в засув для пральних засобів і поставити її на гаряче й порожнє прання.

За словами фахівців, це допоможе вбити бактерії та видалити бруд, який накопичився з часом.

Повторювати таку дію можна кожні чотири-шість тижнів. Оптимальною кількістю доданої соди буде приблизно 500 грамів.

Що ні в якому разі не можна використовувати?

Досить популярним засобом для очищення є оцет, проте його варто уникати, оскільки речовина може гумове ущільнення.

Надмірне використання оцту в пральній машині починає руйнувати одну з найважливіших частин пральної машини – ту, яка запобігає протіканню приладу. Окрім того, оцет спричиняє гниття шлангів і задній частині пральної машини.

Якщо все ж хочете використати рідину для свіжості одягу, робіть це в дуже незначній кількості та в жодному разі не зловживайте.

Під час прання оцет краще не використовувати (фото: Freepik)