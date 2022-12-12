Лучшие способы очистить стиральную машину и не сломать ее

Ваша стиральная машина работает упорно, удаляя грязь, пятна и бактерии из всей одежды. Со временем появляется грязь, плесень и мыльный налет. Если вы никогда не чистили свою стиральную машину, сейчас самое время это сделать.

Зачем регулярно чистить машинку?

Сначала может показаться странным чистить прибор, который сам очищает вашу одежду, но смысл в этом есть. Именно из-за того, что прибор играет очистительную роль, он может забиваться.

Регулярное техническое обслуживание вашей стиральной машины поможет избавиться от плесени, а также потенциально предотвратить ее поломку.

Следите за чистотой стиральной машинки внутри (фото: Freepik)

Что поможет очистить?

Специалисты советуют использовать кристаллы соды, потому что они идеально подходят для удаления жира, грязи и смягчения воды, поэтому являются отличным вариантом для очистки вашей стиральной машины.

Каждый раз, когда ваша стиральная машина начинает неисправно или медленнее работать, вы можете добавить немного соды в засов для стиральных средств и поставить ее на горячую и пустую стирку.

По словам специалистов, это поможет убить бактерии и удалить накопившуюся со временем грязь.

Повторять такое действие можно каждые четыре-шесть недель. Оптимальным количеством добавленной соды будет около 500 граммов.

Что ни в коем случае нельзя использовать?

Достаточно популярным средством для очистки является уксус, однако его следует избегать, поскольку вещество может быть резиновым уплотнением.

Чрезмерное использование уксуса в стиральной машине начинает разрушать одну из важнейших частей стиральной машины - предотвращающую протекание прибора. Кроме того, уксус приводит к гниению шлангов и задней части стиральной машины.

Если вы хотите использовать жидкость для свежести одежды, делайте это в очень незначительном количестве и ни в коем случае не злоупотребляйте.

Во время стирки уксус лучше не использовать (фото: Freepik)