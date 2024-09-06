Найкращі смартфони зі складаним дисплеєм у 2024 році: характеристики та ціни

Google Pixel 9 Pro Fold

Ціна: 112 500 гривень

Невеликі, але значущі покращення, внесені Google до свого складаного смартфона другого покоління, вивели його на передній план.

Google удосконалив свій дизайн, щоб отримати співвідношення сторін, яке імітує стандартні смартфони Pixel 9, зі звичним 6,3-дюймовим зовнішнім дисплеєм 20:9, який легко використовувати і тримати.

Внутрішній дисплей також має більш квадратне співвідношення сторін із трохи більшим простором екрана, ніж раніше. Загалом телефон має більш преміальний вигляд і, безумовно, більш відполірований зовнішній вигляд завдяки своїй матовій задній панелі та сатиновій металевій рамці.

Поряд із солідною продуктивністю та оновленим дизайном, Pixel 9 Pro Fold, як і раніше, має найкращі камери зі всіх складаних телефонів, незважаючи на відсутність будь-яких апаратних оновлень порівняно з оригінальною версією.

Крім того, інструменти редагування зображень зі штучним інтелектом від Google, такі як Magic Editor, дають вам більше контролю над своїми фотографіями, а ексклюзивне для Pixel програмне забезпечення, таке як Made You Look, робить смартфон Google привабливішим.

Плюси:

Стильний дизайн

Камери кращі, ніж у конкурентів

Тонкий і легший, ніж попередня модель

Мінуси:

Дорогий

Деякі програмні складності

Google Pixel 9 Pro Fold (фото: Engadget)

Samsung Galaxy Z Fold 6

Ціна: 54 500 гривень

Цей смартфон залишається одним із найуніверсальніших і всебічних прикладів великого преміального складаного телефону.

Його новий чіп Snapdragon 8 Gen 3 забезпечує високу продуктивність та покращену енергоефективність, у той час як його посилений алюмінієвий корпус помітно легше, ніж раніше (і трохи міцніший).

Також є новий ультраширококутний датчик камери та безліч функцій на основі штучного інтелекту, розкиданих по всьому телефону.

Крім того, Z Fold 6 залишається одним з небагатьох складаних пристроїв з підтримкою стілусу, хоча вам доведеться заплатити додатково за Samsung S Pen. Можливо, найбільшим недоліком є те, що останній флагман Samsung тепер коштує на 100 доларів більше, ніж його попередник.

Плюси:

Супер яскравий та барвистий дисплей

Ще легший корпус

Відмінний час автономної роботи

Підтримка стілусу

Більш міцний корпус

Мінуси:

Дорожче, ніж раніше

Та ж основна камера, як і у двох попередніх Z Fold

S Pen не включений

Швидкість зарядки могла бути швидше

Samsung Galaxy Z Fold 6 (фото: Engadget)

OnePlus Open

Ціна: 65 600 гривень

Для тих, хто хоче великий складаний телефон, який не є занадто дорогим, OnePlus Open є дуже цікавим варіантом. Його чіп Snapdragon 8 Gen 2 пропонує аналогічну продуктивність, що і Z Fold 5, але Open має дисплеї, які є трохи більшими і яскравішими.

Він також тонший і легший, в той час як оснащений більшою батареєю, і його програмне забезпечення Open Canvas забезпечує інноваційний інтерфейс для багатозадачності.

Звичайно, його потрійний модуль задньої камери є громіздким, але якість зображення така ж хороша, якщо не краща, ніж у Z Fold 5.

Плюси:

Більш доступний, ніж у конкурентів

Хороша продуктивність

Більш тонкий та легкий дизайн

Гарний час автономної роботи

Мінуси:

Громіздкий масив задніх камер

OnePlus Open (фото: Engadget)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Ціна: 40 900 гривень

Samsung Galaxy Z Flip 6 має покращену камеру та більшу батарею в порівнянні зі своїм попередником. Ці дві специфікації власними силами роблять останній Galaxy flip-phone більш привабливим варіантом, перед обличчям конкуруючих флагманських телефонів.

Перехід від 12-мегапіксельної камери до 50MP означає, що ви можете вибрати для захоплення більше деталей або ефективно обрізати для цифрового зуму. Передній екран має достатньо місця для кадрування ваших селфі-знімків, і нова функція Auto-Zoom означає, що вона може навіть кадрувати неконтрольовані групові знімки для вас.

Фотографія доповнюється покращеними інструментами редагування фото зі штучним інтелектом від Samsung, які набагато простіше у використанні.

Z Flip 6 тепер має потужний Snapdragon 8 Gen 3, тому він такий же потужний, як S24 Ultra та Z Fold 6. Розгорніть основний екран, і ви побачите такий, який яскравіший, ніж будь-коли (до 2600 ніт).

Samsung каже, що це його найяскравіший складаний дисплей на сьогоднішній день, що робить його зручнішим у використанні та читанні на вулиці.

Дизайн не сильно змінився, і акцент на новому програмному забезпеченні зі штучним інтелектом та трюках іде за рахунок обмеженої корисності переднього екрану. Він все ще так само кишеньковий, як і завжди, і, як і раніше, є найпопулярнішим складаним пристроєм на сьогоднішній день.

Плюси:

Найкращі камери

Більш тривалий час автономної роботи

Веселі трюки з генеративним штучним інтелектом

Мінуси:

Дорожче за свого попередника

Дизайн майже ідентичний минулому

Обмежена корисність переднього екрану

Повільна зарядка

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Engadget)

Motorola Razr 40 Ultra

Ціна: 29 999 гривень

Motorola Razr 40 Ultra може не бути так само складним, як Galaxy Z Flip 5, але те, що йому не вистачає в технологіях, він компенсує своєю індивідуальністю. Він доступний у трьох кольорах, а пурпурна модель має задню панель із м'якої веганської шкіри.

Крім того, його зовнішній дисплей має акуратний виріз, який охоплює його камери, і в порівнянні зі складаним фліп-стилем Samsung, він фактично трохи легше у використанні. Немає необхідності возитися з додатковими налаштуваннями, щоб просто переглянути всі ваші улюблені додатки для Android.

Для тих, хто ностальгує за оригінальним Razr з початку 2000-х, Moto навіть включив пасхальне яйце, яке включає ретро-користувацький інтерфейс.

На жаль, його водостійкість набагато менш істотна, оскільки вона розрахована лише на те, щоб витримувати пролиття або невеликі бризки.

Плюси:

Корисний та просторий зовнішній дисплей

Складається навпіл, щоб бути компактним

Може бути власним штативом для фотографій чи відео

Мінуси:

Камери не можуть зрівнятися з флагманами

Довгострокова довговічність та безпека залишаються проблемою

Motorola Razr 40 Ultra (фото: Engadget)

Moto Razr 40

Ціна: 21 999 гривень

Motorola Razr 40 - це перша спроба компанії зробити більш доступний складаний телефон у стилі фліп. Це один із найменш дорогих варіантів у продажу сьогодні.

Тим не менш, він має набагато менший 1,5-дюймовий зовнішній дисплей поряд з повільнішим чіпсетом Snapdragon 7 Gen 1 і кілька камер, що розчаровують.

З іншого боку, він має той же дисплей, що ви отримаєте на дорожчому Razr 40 Ultra. Єдина відмінність полягає в тому, що він обмежений 144 Гц замість 165 Гц через свій менш потужний процесор.

Аналогічно пурпурової моделі Razr+, всі кольори базового Razr (Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac) поставляються з м'якою веганською шкірою ззаду.

Плюси:

Більш доступний складаний телефон

Гідний час автономної роботи

Тактильна м'яка обробка

Мінуси:

Непомітний зовнішній екран

Не вражаючі камери

Moto Razr 40 (фото: Engadget)