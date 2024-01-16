Названо найкращі серіали за версією премії Еммі 2023

Американська академія телебачення оголосила назви серіалів, які торимали премію Еммі 2023.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які серіали отримали нагороди від Еммі 2023 з посиланням на офіційний сайт заходу.
Серіал "Сварка", який пригорнув до себе багато уваги знятий досить відомим корейським режисером Лі Сон Цзінем. Головні ролі виконали Стівен Йон та Алі Вон. За сюжетом їхні персонажі ледь не зіткнулися автомобілями, через що розпочалася суперечка.
Це американський комедійно-драматичний серіал, творцем якого є Джессі Армстронгом. У стрічці розгортаються події навколо вигаданої родини Роїв, які є власниками глобальної медіаімперії. Кожен член родини бажає присвоїти собі бізнес, через що між ними відбуваються сварки та справжня не дитяча боротьба.
Серіал у жанрі комедія-драма, створена Крістофером Сторером, розповідає про молодого шеф-кухаря, який повертається додому, щоб взяти у свої руки керування сімейним магазином із сендвічами. Головні ролі виконали Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі.
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