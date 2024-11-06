Найкращі серіали про собак-детективів. Цікаві сюжети, які сподобаються і дорослим, і дітям

Поліцейські серіали із собаками-детективами вже давно підкорили серця глядачів у всьому світі. Вони вражають не лише захоплюючими розслідуваннями, а й демонструють унікальні зв’язки між детективами та їх чотирилапими напарниками. У цих історіях вірні собаки стають повноправними учасниками розслідувань, допомагаючи ловити злочинців і розкривати найзаплутаніші справи.
РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку із цікавими серіалами про собак, які сподобаються і дорослим, і дітям.
Легендарний серіал, що став класикою і задав тренд на проєкти про поліцейського і собаку.
За довгі роки популярності серіал був перезапущений кілька разів у різних країнах, здобувши в цілому 18 сезонів. У кожному з них німецька вівчарка Рекс, працюючи разом із детективами, розслідує складні злочини, рятує людей і допомагає колегам. Змінивши сімох господарів, Рекс незмінно завойовує любов глядачів своїми трюками та відданістю
Цей комедійний серіал розповідає про Енджі Трайбеку - талановиту детективку з елітного відділу поліції Лос-Анджелеса, яка вже десять років розкриває найзаплутаніші злочини.
Її напарник - ексцентричний Джой Гейл, дії якого часто ускладнюють роботу, але з таким підходом розслідування стають справжнім викликом. З великою часткою іронії, цей серіал додає гумору до щоденної боротьби за справедливість.
Цей сучасний канадський серіал - рімейк популярної австрійської стрічки "Комісар Рекс".
Події розгортаються у містечку Сент-Джон, де досвідчений детектив Чарлі Гадсон розслідує злочини разом зі своїм партнером - німецькою вівчаркою на ім’я Рекс. Пес, який раніше служив у підрозділі К-9, демонструє неймовірні навички у боротьбі зі злочинністю. Напарники, ідеально доповнюючи один одного, беруться за найскладніші справи, створюючи міцний тандем і перетворюючи розслідування на справжню пригоду.
У центрі сюжету цього німецького серіалу - детектив Еліас Декер і його чотирилапий напарник породи бульмастиф на ім’я Роккі.
Еліас рятує собаку від евтаназії і бере під свою опіку - таке незвичайне знайомство переростає у довіру і любов. А потім виявляється, що Роккі має непогані здібності до переслідування злочинців. Так народжується дует, що завжди готовий до нових викликів, іноді навіть суперницьких, адже їхні характери дуже схожі.
Цей італійський серіал - комедійно-кримінальна драма з елементами фантастики та екшену.
Головний герой, детектив Дон Текіла, розслідує злочини разом зі своїм партнером, собакою породи кане-корсо, яка володіє здатністю до реінкарнації в людській подобі. Наповнений гумором та драматизмом, проєкт розкриває унікальний зв’язок між двома напарниками, показуючи незвичайний підхід до боротьби зі злочинністю.
Новий український серіал розповідає про трьох слідчих і собаку на прізвисько Альф. В команду до двох поліцейських-друзів Романа і Богдана приходить новенька колега Аліса - і не сама, а зі своїм псом Альфом.
Спочатку хлопці ставляться до Аліси поблажливо, але дуже скоро вона демонструє неабиякі скіли і хист, випереджаючи колег на декілька кроків. Та й її пес Альф стає справжнім четвертим напарником, адже у затриманні злочинців і порятунку своїх йому немає рівних! Кожна серія - нове розслідування, в якому пес Альф продемонструє розум, нюх на поганих хлопаків і передусім талант захищати своїх.
"Пес Альф" - новинка, прем’єра іронічного 16-серійного детективу стартує з 11 листопада о 20:00 на каналі ICTV2.
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