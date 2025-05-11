Найкращі серіали до Дня матері: історії про любов, силу та відданість, що надихають

До Дня матері, який відзначають в Україні 11 травня, зібрали добірку серіалі про материнську відданість та любов. Попри щоденні виклики, героїні зберігають гумор та оптимізм, надихають та змушують замислитися.

"Джинні й Джорджія"

Драматично-комедійний телесеріал розповідає про 15-річну Джинні, яка разом з мамою Джорджією та братом Остіном переїздить у нове місто. Мама дівчини готова на все, аби дати дітям краще життя. Проте шлях ускладнюють таємниці її минулого, які отруюють стосунки з дочкою-підлітком та оточенням.



"Дівчата Гілмор"

У центрі сюжету - особливі стосунки між мамою Лорелай та донькою Рорі, які живуть у невеличкому, але колоритному містечку Старз-Холлоу. Життя дівчат змінюється, коли доводиться звернутися по допомогу до батьків Лорелай.



"Усюди жевріють пожежі"

Драматичний мінісеріал про матерів різного соціального положення. Життя багатої й впливової мами Елени Річардсон кардинально змінюється, коли в місто приїздить художниця Мія Воррен з донькою. І хоча спочатку вони знаходять порозуміння, згодом їхні стають непростими і призводять до низки страшних подій.



"Все на краще"

Актриса Сем Фокс самотужки виховує трьох дітей. Попри важкі фінансові труднощі, вона пообіцяла собі завжди бути поруч з дітьми та не дивлячись ні на що зберігати оптимізм. Вона сильна, вольова, іронічна та щира і легко знаходить спільну мову з чоловіками. Та чи зможе героїня знайти своє справжнє кохання?



"Незаймана Джейн"

Життя молодої латиноамериканки перевертається з ніг на голову, коли під час візиту до гінеколога вона дізнається про свою вагітність. Дівчина раніше не мала інтимних стосунків і, як з’ясувалася, піддалася випадковому штучному заплідненню. Тепер Джейн мусить ухвалити непросте рішення: чи готова вона стати мамою?



"Хороші дівчата"

Три матусі заради порятунку своїх родин наважуються на пограбування. Проте цей крок змінює їхнє життя назавжди. І ось вони вже балансують між життям у кримінальному та материнському світі.