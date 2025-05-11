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Лучшие сериалы ко Дню матери: вдохновляющие истории о любви, силе и преданности

Воскресенье 11 мая 2025 09:01
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Лучшие сериалы ко Дню матери: вдохновляющие истории о любви, силе и преданности Сериалы ко Дню матери 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ко Дню матери, который отмечают в Украине 11 мая, собрали подборку сериалов о материнской преданности и любви. Несмотря на ежедневные вызовы, героини сохраняют юмор и оптимизм, вдохновляют и заставляют задуматься.

Что посмотреть на День матери, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Джинни и Джорджия"

Драматично-комедийный телесериал рассказывает о 15-летней Джинни, которая вместе с мамой Джорджией и братом Остином переезжает в новый город. Мама девушки готова на все, чтобы дать детям лучшую жизнь. Однако путь осложняют тайны ее прошлого, которые отравляют отношения с дочерью-подростком и окружением.


"Девушки Гилмор"

В центре сюжета - особые отношения между мамой Лорелай и дочерью Рори, которые живут в небольшом, но колоритном городке Старз-Холлоу. Жизнь девушек меняется, когда приходится обратиться за помощью к родителям Лорелай.


"Повсюду тлеют пожары"

Драматический мини-сериал о матерях разного социального положения. Жизнь богатой и влиятельной мамы Элены Ричардсон кардинально меняется, когда в город приезжает художница Мия Уоррен с дочкой. И хотя сначала они находят взаимопонимание, впоследствии их отношения становятся непростыми и приводят к ряду страшных событий.


"Все к лучшему"

Актриса Сэм Фокс самостоятельно воспитывает троих детей. Несмотря на тяжелые финансовые трудности, она пообещала себе всегда быть рядом с детьми и несмотря ни на что сохранять оптимизм. Она сильная, волевая, ироничная и искренняя и легко находит общий язык с мужчинами. Но сможет ли героиня найти свою настоящую любовь?


"Девственница Джейн"

Жизнь молодой латиноамериканки переворачивается с ног на голову, когда во время визита к гинекологу она узнает о своей беременности. Девушка ранее не имела интимных отношений и, как выяснилось, подверглась случайному искусственному оплодотворению. Теперь Джейн предстоит принять непростое решение: готова ли она стать мамой?


"Хорошие девочки"

Три мамы ради спасения своих семей решаются на ограбление. Однако этот шаг меняет их жизнь навсегда. И вот они уже балансируют между жизнью в криминальном и материнском мире.

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