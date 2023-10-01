18 лучших расширений Google Chrome для оптимизации работы прямо сейчас
Сегодня Google Chrome достаточно прост в использовании и дает много преимуществ по сравнению с другими браузерами, а также обладает высокой скоростью работы. Но даже такой хороший браузер можно улучшить с помощью различных расширений для Chrome, которые увеличивают количество возможностей и устраняют недостатки браузера.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых полезных, по нашему мнению, расширениях для браузера Chrome, помогающих пользователям улучшить работу.
При подготовке материала использовалась информация издания Venture Harbour.
Для блокировки рекламы
Adblock Plus
Одно из самых распространенных расширений для блокировки слежки сайтами и рекламы, всплывающих окон, пуш-сообщений и вредоносных программ на YouTube.
Указывает количество заблокированных объявлений на конкретной странице и общую статистику.
Есть функция "Допустимая реклама", которая позволяет расширить рекламу, не мешающую работать в интернете.
Расширение бесплатно и оно не собирает данные пользователя и историю поиска.
По желанию вы можете приобрести подписку Premium, которая еще более расширенно блокирует рекламу и позволяет финансово поддержать команду.
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AdGuard
Блокирует все виды рекламы, включая видеорекламу, всплывающие окна и баннеры, на любых веб-страницах, включая соцсети и YouTube, а также инсталляторы программ-шпионов и софта, содержащую рекламу.
Разработчики уверяют, что расширение потребляет вдвое меньше памяти, чем Adblock Plus, ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, блокирует трекеры активности пользователя в сети и справляется с вредоносными и фишинговыми сайтами.
У него есть функция родительского контроля, чтобы обезопасить детей от нежелательного контента.
Расширение бесплатно, но разработчики предлагают и платные дополнения.
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Скриншот экрана
Nimbus Screenshot
Сервис для скриншота страницы, где можно сделать запись видео со способностью до 4К.
Есть возможность делать снимки и скринкасты других программ, отложенные скриншоты и рисовать во время записи.
Платная версия позволяет сделать раскадрование видео и удалить ненужные эпизоды, конвертировать видео в mp4 и gif, а также добавлять в фото и видео водяной знак.
Сохранять снимки экрана можно в облачнои хранилище или загрузить на устройство.
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Индивидуальная производительность
Google Font Previewer
Расширение будет интересно дизайнерам, а также людям-эстетам. Оно предлагает выбрать шрифт из каталога Google Font и различные варианты стилизации текста, а также предварительно просмотреть их на текущей вкладке.
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iMacros for Chrome
Такой плагин помогает автоматизировать рутинные задачи в браузере, например, заполнение регистрационных форм, сохранение паролей, открытие часто используемых сайтов, сбор и выгрузку данных.
После создания макроса можно будет выполнять все эти и многие другие операции буквально в один клик и тем самым экономить время.
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Поиск грамматических ошибок
Grammarly
Данный плагин позволяет проверить орфографию, грамматику и пунктуацию.
Он выдает свои варианты устранения ошибок и умеет перефразировать некорректные предложения.
Premium версия работает с тоном и нормальностью текста, подсказывает продвинутую лексику и дает больше советов по улучшению текста.
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LanguageTool
Расширение для проверки любых онлайн-текстов на наличие орфографических, грамматических и стилистических ошибок.
Поддерживает более 25 языков и совместим с любыми сайтами, соцсетями и почтовыми сервисами.
Также понимает разницу между британским и американским английским.
Есть пользовательский словарь, куда можно добавить слова, которые часто используются, но отсутствуют в стандартном словаре.
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Работа с почтовым ящиком
Boomerang for Gmail
Этот инструмент делает проще планирования с помощью календаря, помогает в отправке отложенных и повторных сообщений, отслеживает полученные ответы.
Также в нем есть функция напоминания о письмах и корректоре текста, который подскажет, как лучше написать письмо.
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MailTrack
Бесплатный трекер электронной почты для Gmail.
Он позволяет узнать, что ваше письмо дошло до получателя и было прочитано, а также с какого устройства было открыто.
Однако работает только в том случае, если у адресата не отключена автозагрузка изображений.
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Сохранение паролей
Dashlane
Сохраняет пароли, данные карт, заметки и логины в защищенном хранилище с усиленным шифрованием.
Есть автогенератор паролей, синхронизация на разных устройствах, функция автозаполнения персональных данных и автовхода, оповещения об изломе паролей и проверки надежности самих паролей.
В платной версии имеется встроенный VPN.
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LastPass
Бесплатное расширение Chrome для сохранения паролей с интуитивным интерфейсом считается одним из лучших в своей категории.
Сохраняет учетные данные от всех аккаунтов в одном месте (вам нужно будет запомнить только один пароль, для самого LastPass).
Кроме паролей, позволяет хранить информацию об адресах, банковских счетах и платежных картах.
Также поддерживает синхронизацию с другими пользовательскими устройствами, есть функции безопасности для защиты от взлома и генератор случайных паролей, который можно использовать при регистрации новых аккаунтов.
Платный тариф предлагает больше разных возможностей, например автозаполнение форм и экспорт паролей.
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Безопасность
uBlock Origin
Быстрое и эффективное расширение безопасности Chrome с функциями фильтрации контента, блокировки вредоносных сайтов и рекламы.
Разработчики подчеркнули, что инструмент содержит больше фильтров, чем аналоги, при этом программа тратит меньше оперативной памяти и ресурсов процессора.
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VPN
1click VPN
Простой и надежный инструмент для анонимного и безопасного выхода в Интернет.
Полностью бесплатный и не имеет ограничений по времени, объему трафика или скорости.
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Urban VPN
Приложение, обеспечивающее анонимность в сети, полностью бесплатно.
Позволяет изменить IP-адрес и зайти в сеть из другой страны. Поддерживает более 80 локаций, включая США, страны Европы и Белоруссию.
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Переводчики
Google Переводчик
Расширение переводчика от создателей самого браузера. С его помощью можно одним щелчком выполнить перевод всей веб-страницы.
Инструмент автоматически распознает исходный язык страницы, и если он отличается от языка интерфейса браузера, то предлагает сделать перевод.
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LinguaLeo English Translator
Расширение перевода слов или фраз на иностранных сайтах.
Можно добавлять незнакомые слова в словарь, а также просматривать их позже и закреплять с помощью интерактивных тренировок.
(скриншот: Styler)
Reverso
Бесплатное расширение для перевода слов и изучения языков при просмотре сайтов и видео в сети.
Здесь тоже можно выделить интересующее слово или фразу, а расширение выдаст перевод и примеры использования.
Слова можно сохранять и просматривать.
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Социальные сети и общение
Zoom Scheduler
Расширение для Chrome позволяет легко начать или назначить на потом Zoom-конференцию прямо через Google-календарь. Остальные пользователи получат приглашение со ссылкой на встречу, присоединиться к которой можно в один клик.
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Ранее мы писали о том, что такое Emoji Kitchen в поисковике Google и зачем его можно использовать.
А еще рассказывали, что Google закрывает популярное приложение.