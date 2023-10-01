18 лучших расширений Google Chrome для оптимизации работы прямо сейчас

Сегодня Google Chrome достаточно прост в использовании и дает много преимуществ по сравнению с другими браузерами, а также обладает высокой скоростью работы. Но даже такой хороший браузер можно улучшить с помощью различных расширений для Chrome, которые увеличивают количество возможностей и устраняют недостатки браузера.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых полезных, по нашему мнению, расширениях для браузера Chrome, помогающих пользователям улучшить работу.

Для блокировки рекламы

Adblock Plus

Одно из самых распространенных расширений для блокировки слежки сайтами и рекламы, всплывающих окон, пуш-сообщений и вредоносных программ на YouTube.

Указывает количество заблокированных объявлений на конкретной странице и общую статистику.

Есть функция "Допустимая реклама", которая позволяет расширить рекламу, не мешающую работать в интернете.

Расширение бесплатно и оно не собирает данные пользователя и историю поиска.

По желанию вы можете приобрести подписку Premium, которая еще более расширенно блокирует рекламу и позволяет финансово поддержать команду.

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AdGuard

Блокирует все виды рекламы, включая видеорекламу, всплывающие окна и баннеры, на любых веб-страницах, включая соцсети и YouTube, а также инсталляторы программ-шпионов и софта, содержащую рекламу.

Разработчики уверяют, что расширение потребляет вдвое меньше памяти, чем Adblock Plus, ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, блокирует трекеры активности пользователя в сети и справляется с вредоносными и фишинговыми сайтами.

У него есть функция родительского контроля, чтобы обезопасить детей от нежелательного контента.

Расширение бесплатно, но разработчики предлагают и платные дополнения.

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Скриншот экрана

Nimbus Screenshot

Сервис для скриншота страницы, где можно сделать запись видео со способностью до 4К.

Есть возможность делать снимки и скринкасты других программ, отложенные скриншоты и рисовать во время записи.

Платная версия позволяет сделать раскадрование видео и удалить ненужные эпизоды, конвертировать видео в mp4 и gif, а также добавлять в фото и видео водяной знак.

Сохранять снимки экрана можно в облачнои хранилище или загрузить на устройство.

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Индивидуальная производительность

Google Font Previewer

Расширение будет интересно дизайнерам, а также людям-эстетам. Оно предлагает выбрать шрифт из каталога Google Font и различные варианты стилизации текста, а также предварительно просмотреть их на текущей вкладке.

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iMacros for Chrome

Такой плагин помогает автоматизировать рутинные задачи в браузере, например, заполнение регистрационных форм, сохранение паролей, открытие часто используемых сайтов, сбор и выгрузку данных.

После создания макроса можно будет выполнять все эти и многие другие операции буквально в один клик и тем самым экономить время.

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Поиск грамматических ошибок

Grammarly

Данный плагин позволяет проверить орфографию, грамматику и пунктуацию.

Он выдает свои варианты устранения ошибок и умеет перефразировать некорректные предложения.

Premium версия работает с тоном и нормальностью текста, подсказывает продвинутую лексику и дает больше советов по улучшению текста.

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LanguageTool

Расширение для проверки любых онлайн-текстов на наличие орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

Поддерживает более 25 языков и совместим с любыми сайтами, соцсетями и почтовыми сервисами.

Также понимает разницу между британским и американским английским.

Есть пользовательский словарь, куда можно добавить слова, которые часто используются, но отсутствуют в стандартном словаре.

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Работа с почтовым ящиком

Boomerang for Gmail

Этот инструмент делает проще планирования с помощью календаря, помогает в отправке отложенных и повторных сообщений, отслеживает полученные ответы.

Также в нем есть функция напоминания о письмах и корректоре текста, который подскажет, как лучше написать письмо.

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MailTrack

Бесплатный трекер электронной почты для Gmail.

Он позволяет узнать, что ваше письмо дошло до получателя и было прочитано, а также с какого устройства было открыто.

Однако работает только в том случае, если у адресата не отключена автозагрузка изображений.

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Сохранение паролей

Dashlane

Сохраняет пароли, данные карт, заметки и логины в защищенном хранилище с усиленным шифрованием.

Есть автогенератор паролей, синхронизация на разных устройствах, функция автозаполнения персональных данных и автовхода, оповещения об изломе паролей и проверки надежности самих паролей.

В платной версии имеется встроенный VPN.

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LastPass

Бесплатное расширение Chrome для сохранения паролей с интуитивным интерфейсом считается одним из лучших в своей категории.

Сохраняет учетные данные от всех аккаунтов в одном месте (вам нужно будет запомнить только один пароль, для самого LastPass).

Кроме паролей, позволяет хранить информацию об адресах, банковских счетах и платежных картах.

Также поддерживает синхронизацию с другими пользовательскими устройствами, есть функции безопасности для защиты от взлома и генератор случайных паролей, который можно использовать при регистрации новых аккаунтов.

Платный тариф предлагает больше разных возможностей, например автозаполнение форм и экспорт паролей.

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Безопасность

uBlock Origin

Быстрое и эффективное расширение безопасности Chrome с функциями фильтрации контента, блокировки вредоносных сайтов и рекламы.

Разработчики подчеркнули, что инструмент содержит больше фильтров, чем аналоги, при этом программа тратит меньше оперативной памяти и ресурсов процессора.

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VPN

1click VPN

Простой и надежный инструмент для анонимного и безопасного выхода в Интернет.

Полностью бесплатный и не имеет ограничений по времени, объему трафика или скорости.

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Urban VPN

Приложение, обеспечивающее анонимность в сети, полностью бесплатно.

Позволяет изменить IP-адрес и зайти в сеть из другой страны. Поддерживает более 80 локаций, включая США, страны Европы и Белоруссию.

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Переводчики

Google Переводчик

Расширение переводчика от создателей самого браузера. С его помощью можно одним щелчком выполнить перевод всей веб-страницы.

Инструмент автоматически распознает исходный язык страницы, и если он отличается от языка интерфейса браузера, то предлагает сделать перевод.

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LinguaLeo English Translator

Расширение перевода слов или фраз на иностранных сайтах.

Можно добавлять незнакомые слова в словарь, а также просматривать их позже и закреплять с помощью интерактивных тренировок.

(скриншот: Styler)

Reverso

Бесплатное расширение для перевода слов и изучения языков при просмотре сайтов и видео в сети.

Здесь тоже можно выделить интересующее слово или фразу, а расширение выдаст перевод и примеры использования.

Слова можно сохранять и просматривать.

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Социальные сети и общение

Zoom Scheduler

Расширение для Chrome позволяет легко начать или назначить на потом Zoom-конференцию прямо через Google-календарь. Остальные пользователи получат приглашение со ссылкой на встречу, присоединиться к которой можно в один клик.

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