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Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Які речі будуть модними навесні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Навесні 2023 року серед модних трендів романтичне вбрання і аксесуари, які зроблять образ кожної модниці дуже жіночним.

Надихаючою фотопідбіркою поділилася в Instagram стилістка Анна Леканова.

Об'ємні квіти

Вони можуть бути частиною одягу, наприклад обрамляти декольте, прикрашати плече, або ж шию, будучи частиною чокера.

Форма серця

Такий елемент може використовуватися в прикрасах - сережках, ланцюжках. Сумочки у формі серця також на часі, а також вирізи-серця на одязі.

Банти

Банти так само мають бути помітними, як в одязі, так і в аксесуарах - наприклад, для волосся.

Рюші і волани

Об'ємні складки мають контрастувати з вашим образом, або ж бути його продовженням. Не соромтеся - чим яскравіший контраст, тим краще.

Напівпрозорі тканини

Напівпрозорість знову ж таки у трендах. Важливо, щоб образ не був вульгарним, адже тоді про романтичність можна буде забути.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

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