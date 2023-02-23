Найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці

Об'ємні квіти

Вони можуть бути частиною одягу, наприклад обрамляти декольте, прикрашати плече, або ж шию, будучи частиною чокера.

Форма серця

Такий елемент може використовуватися в прикрасах - сережках, ланцюжках. Сумочки у формі серця також на часі, а також вирізи-серця на одязі.

Банти

Банти так само мають бути помітними, як в одязі, так і в аксесуарах - наприклад, для волосся.

Рюші і волани

Об'ємні складки мають контрастувати з вашим образом, або ж бути його продовженням. Не соромтеся - чим яскравіший контраст, тим краще.

Напівпрозорі тканини

Напівпрозорість знову ж таки у трендах. Важливо, щоб образ не був вульгарним, адже тоді про романтичність можна буде забути.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova