Лучшие романтические вещи весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы

Объемные цветы

Они могут быть частью одежды, например обрамлять декольте, украшать плечо, или шею, являясь частью чокера.

Форма сердца

Такой элемент может использоваться в украшениях – серьгах, цепочках. Сумочки в форме сердца также актуальны, а также вырезы-сердца на одежде.

Банты

Банты так же должны быть заметны, как в одежде, так и в аксессуарах – например, для волос.

Рюши и воланы

Объемные складки должны контрастировать с вашим образом или быть его продолжением. Не стесняйтесь – чем ярче контраст, тем лучше.

Полупрозрачные ткани

Полупрозрачность опять же в трендах. Важно, чтобы образ не был пошлым, ведь тогда о романтичности можно будет забыть.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova