Найкращі продукти з низьким вмістом цукру: що обирати для здоров'я

Як відомо, збалансована дієта впливає на наше самопочуття і здоров’я. А деякі продукти, такі як певні фрукти і ягоди, окрім того, що є джерелом клітковини, не містять багато цукру - тож будуть хорошим вибором для контролю його рівня в крові.

Про те, які продукти містять мало цукру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про здорове харчування Health .

Цукор в свіжих фруктах і сухофруктах

Хоча фрукти містять природні цукри, вони все одно є більш корисним варіантом для тих, хто стежить за споживанням цього елементу, аніж солодощі.

Свіжі фрукти і ягоди з низьким глікемічним індексом можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові, забезпечуючи організм необхідними поживними речовинами, такими як вітамін С, клітковина та антиоксиданти.

А от сухофрукти, хоча й містять важливі поживні речовини, містять більшу кількість цукру.

Які фрукти і ягоди містять найменше цукру

Грейпфрут

Цей терпкий цитрусовий фрукт з багатьма поживними властивостями є популярним продуктом для сніданку . Хоча грейпфрут містить відносно мало цукру, він є чудовим джерелом вітаміну С.

Половина грейпфрута середнього розміру містить 8,5 г цукру і 43% добової норми вітаміну С. Грейпфрут також має низький глікемічний індекс - така їжа перетравлюється довше і тому викликає менший і повільніший підйом рівня цукру в крові.

Ківі

Ці маленькі зелені фрукти мають низький рівень глікемічного індексу і є хорошим джерелом клітковини і вітаміну С. Один плід ківі містить 7 г цукру і забезпечує 62% добової норми вітаміну С і 2,3 г клітковини, при цьому містить лише 48 калорій.

Ківі - низькокалорійне джерело клітковини і вітаміну С (фото: Freepik)

Авокадо

Авокадо - це фрукт з низьким вмістом цукру, який є неймовірно поживним. Один цілий фрукт містить менше пів грама цукру.

Авокадо також містить 9 г клітковини. А оскільки він багатий на мононенасичені жири, авокадо також може допомогти знизити рівень холестерину та покращити здоров'я серця.

Нещодавнє дослідження показало, що споживання авокадо може покращити контроль рівня цукру в крові, впливаючи на кардіометаболічні фактори ризику, а також на загальну якість дієти у дорослих з інсулінорезистентністю (коли організму важко виводити глюкозу з крові).

Апельсин

Апельсин - солодкий цитрусовий фрукт, який може вписатися в дієту з низьким вмістом цукру. Один апельсин містить трохи менше ніж 13 грамів цукру. До того ж з одного апельсина ви отримаєте 3 грами клітковини і 70% добової норми вітаміну С, який необхідний для імунітету і здоров'я шкіри.

Крім того, апельсини мають високий вміст рідини, що допоможе вам залишатися зволоженими.

Апельсини, окрім вітаміну С, містять багато рідини (фото: Freepik)

Ягоди

Ягоди загалом містять менше цукру, ніж більшість фруктів. Зокрема в 1 склянці необроблених термічно ягід, залежно від їх виду, міститься стільки цукру:

Малина: 5 г.

Полуниця: 7 г.

Ожина: 7 г.

Лохина містить найбільше цукру - 15 грамів цукру на 1 чашку ягід. Але лохина має й інші позитивні властивості та переваги. Наприклад, регулярне вживання помірної кількості ягід пов'язують з меншим ризиком розвитку діабету 2 типу.

Ягоди також багаті на клітковину, поліфеноли та вітаміни. Крім того, вони мають низький глікемічний індекс та покращують рівень гемоглобіну HbA1c.