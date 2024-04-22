Наилучшие продукты с низким содержанием сахара: что выбирать для здоровья

Как известно, сбалансированная диета влияет на наше самочувствие и здоровье. А некоторые продукты, такие как определенные фрукты и ягоды, кроме того что являются источником клетчатки, не содержат много сахара - поэтому будут хорошим выбором при контроле его уровня в крови.

О том, какие продукты содержат мало сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о здоровом питании Health .

Сахар в свежих фруктах и сухофруктах

Хотя фрукты содержат природный сахар, они все равно являются более полезным вариантом для тех, кто следит за употреблением этого элемента, чем сладости.

Свежие фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом могут помочь контролировать уровень сахара в крови, снабжая организм необходимыми питательными веществами, такими как витамин С, клетчатка и антиоксиданты.

А вот сухофрукты, хоть и содержат важные питательные вещества, содержат большее количество сахара.

Какие фрукты и ягоды содержат меньше сахара

Грейпфрут

Этот терпкий цитрусовый фрукт со многими питательными свойствами является популярным продуктом для завтрака. Хотя грейпфрут содержит относительно мало сахара, он является отличным источником витамина С.

Половина грейпфрута среднего размера содержит 8,5 г сахара и 43% суточной нормы витамина С. Грейпфрут также имеет низкий гликемический индекс - такая пища переваривается дольше и потому вызывает меньший и более медленный подъем уровня сахара в крови.

Киви

Эти маленькие зеленые фрукты обладают низким уровнем гликемического индекса и являются хорошим источником клетчатки и витамина С. Один плод киви содержит 7 г сахара и обеспечивает 62% суточной нормы витамина С и 2,3 г клетчатки, при этом содержит только 48 калорий.

Киви - низкокалорийный источник клетчатки и витамина С (фото: Freepik)

Авокадо

Авокадо - это фрукт с низким содержанием сахара, который является невероятно питательным. Один целый фрукт содержит менее полграмма сахара.

Авокадо также содержит 9 г клетчатки. А поскольку он богат мононенасыщенными жирами, авокадо также может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Недавнее исследование показало, что употребление авокадо может улучшить контроль уровня сахара в крови, влияя на кардиометаболические факторы риска, а также на общее качество диеты у взрослых с инсулинорезистентностью (когда организму трудно выводить глюкозу из крови).

Апельсин

Апельсин - сладкий цитрусовый фрукт, который может вписаться в диету с низким содержанием сахара. Один апельсин содержит чуть менее 13 граммов сахара. К тому же из одного апельсина вы получите 3 г клетчатки и 70% суточной нормы витамина С, который необходим для иммунитета и здоровья кожи.

Кроме того, апельсины обладают высоким содержанием жидкости, что поможет вам оставаться увлажненными.

Апельсины, кроме витамина С, содержат много жидкости (фото: Freepik)

Ягоды

Ягоды в целом содержат меньше сахара, чем большинство фруктов. В частности в 1 стакане необработанных термически ягод, в зависимости от их вида, содержится столько сахара:

Малина: 5 г.

Клубника: 7 г.

Ежевика: 7 г.

Голубика содержит больше сахара - 15 граммов сахара на 1 чашку ягод. Но голубика обладает и другими положительными свойствами и преимуществами. К примеру, регулярное употребление умеренного количества ягод связывают с меньшим риском развития диабета 2 типа.

Ягоды также богаты клетчаткой, полифенолами и витаминами. Кроме того, они имеют низкий гликемический индекс и улучшают уровень гемоглобина HbA1c.