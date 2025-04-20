Найкращі привітання на Великдень: своїми словами, у віршах і картинках

20 квітня Великдень святкують в Україні і світі. Сьогодні хочеться сказати щирі слова у красивих привітаннях тим, хто нам дорогий.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання з Великоднем-2025 - своїми словами, у віршах і красивих листівках, щоб ви могли легко знайти потрібні побажання для мами, тата, дітей, друзів і близьких.
Дорогі мамо і тату! Зі світлим Великоднем! Нехай у вашому домі завжди буде мир, тепло, затишок і любов. Бажаю здоров’я, сил, радості й Божого благословення на кожен день. Ви - моя опора і натхнення. Обіймаю міцно!
Любі батьки, вітаю вас зі святом Воскресіння Христового! Нехай світло цієї великої події наповнює ваші серця надією, а оселя - добром і спокоєм. Дякую за вашу любов і турботу!
З Великоднем, мої найрідніші! Нехай життя буде солодке, як паска, чисте, як великодній рушник, і світле, як ранкове сонце. Бережіть себе, бо ви - найцінніше, що в мене є.
Мамо й тату, зі святом! Нехай у вашому домі завжди панує спокій, тепло й Божа благодать. Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Нехай Великдень наповнить ваші серця світлом і радістю. Обіймаю міцно!
Мої найрідніші! Хай Великдень принесе у ваше життя світло, спокій і багато щасливих моментів. Люблю вас!
***
Для мами й тата - привітання,
Найкращі з серця побажання.
Хай Великдень принесе
Радість, спокій і усе,
Що серце ваше зігріває,
І від біди оберігає!
***
Хай Великдень світлий і святий
Принесе в дім спокій й доброти.
Мамо й тату, щиро вас вітаю -
Миру, щастя й радості бажаю!
***
Хай дзвенить Великдень в серці,
Промінь світла ллється в дверці.
Живіть, немов за пазухою в Бога,
Нехай минають стороною вас тривоги.
Христос Воскрес, маленьке сонечко! Нехай твоя паска буде найсмачнішою, а кошик - найвеселішим. Бажаю тобі багато усмішок і щасливих миттєвостей!
Зі святом тебе, зайчику! Нехай цей день буде наповнений веселими забавами, яскравими крашанками та смачними смаколиками. І нехай твоя душа завжди буде світлою!
Нехай кожна писанка в твоєму кошику буде як чарівне яєчко з казки. Бажаю тобі добрих пригод, справжніх друзів і щасливого дитинства. Христос Воскрес!
Великдень - це час казки, тепла і добра. Нехай твоя оселя наповниться радістю, а серце - вірою. І хай ангел-хоронитель оберігає тебе щодня.
Зі Світлим Великоднем! Хай твої очі сяють, мов сонце, а серце співає від щастя. Нехай у кожному дні буде трохи дива!
Дітки, нехай Божа ласка завжди буде поруч з вами. Нехай крашанки будуть кольоровими, пасочки - пухкими, а день - веселим. Христос воскрес!
Нехай Великдень подарує тобі гарний настрій, море солодощів та яскраві спогади. Будь добрим, слухняним і щасливим! Боженька тебе дуже любить.
***
Писанка барвиста в кошику блищить,
Ангел над тобою лагідно летить.
Хай любов Господня з неба проллється,
Щастям і добром серце засміється!
***
Сонце усміхається в небі голубом,
Паска у кошику пахне медом й хлібом.
Христос Воскрес - радій, малюк, весну,
Бо світлий день дарує нам красу!
***
Хай дзвенять дзвіночки в світлий день весни,
Нехай оживуть усі твої сни.
Солодощів море й барвистих ідей,
Веселих забав і щасливих людей!
Христос Воскрес, дорогі куме й кумо! Хай ваше життя буде світлим і радісним, як весняний день. Дякую, що ви завжди поруч.
Зі святом Пасхи вас, наші духовні рідні! Нехай у ваших оселях панують злагода, достаток і любов. Хай Господь благословить вашу родину.
Бажаю вам миру в серці, добробуту в домі і тепла в душі. Христос Воскрес - і нехай ця благодать буде з вами завжди. Ми щасливі мати таких кумів!
Нехай це світле свято принесе вам нові надії, гармонію та щасливі дні. Хай у вас буде все, чого бажає душа. Христос воскрес!
Дорогі наші, дякуємо за вашу дружбу, щирість і підтримку. Нехай Господь пошле вам багато щастя й міцного здоров’я. З Великоднем!
Зичимо вам світлих думок, добрих вчинків і незгасної віри. Хай кожен ваш день буде наповнений Божою ласкою. Веселого Великодня!
Кумонько й кумчику, бажаємо вам радості, щастя й тепла. Нехай Великдень стане новим початком для всього доброго. Христос Воскрес!
***
Кумо й куме, в день святий
Хай лунає спів гучний!
Христос Воскрес - і вся родина
Славить Бога з України!
***
Хай у вашім домі буде світло й мир,
З Паскою - любов, достаток і пир.
Весна хай квітує в душі кожен день,
І хай не торкає вас жоден тінь.
***
Писанка блищить, паска пахне в хаті,
Хай вам буде добре в щасті і багатті.
Кумо з кумом, будьте ви здорові,
Живіть у любові й Божій обнові!
Друже, Христос Воскрес! Нехай це свято подарує тобі мир, натхнення і море щасливих митей. Бережи у серці добро і віру.
Зі світлим Великоднем, друзі мої! Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували любов, гармонія і сміх. Ви - справжній подарунок у моєму житті.
Нехай кожен новий день після Великодня буде наповнений новими можливостями. Хай світло Христового Воскресіння освітлює ваш шлях. Радісного святкування!
Вітаю зі святом, мій друже! Нехай у твоєму серці завжди буде тепло, а поруч - щирі й добрі люди. Веселих свят і щедрого столу!
Христос Воскрес! Бажаю тобі щастя, достатку та внутрішньої гармонії. Нехай життя тішить добром.
Нехай Великдень принесе тобі віру в краще, сили для звершень і натхнення для мрій. Дякую за щиру дружбу! Гарного святкування!
Бажаю вам справжньої радості, чистого серця і весняного натхнення. Нехай щастя вас не залишає. З Великоднем, мої найкращі друзі!
***
Друже, з Паскою тебе вітаю щиро,
Нехай у серці буде тепло й віра.
Хай любов і радість в душу завітає,
І весна натхнення щедро посилає!
***
Зі святом, друже, хай буде все гаразд,
Хай минають тебе і тривоги, і згас.
Світло воскресіння хай в душі живе,
А добро з тобою поруч хай іде!
***
Христос Воскрес! - нехай звучить у хаті,
Хай будуть дні щасливі й багаті.
Друже мій, бажаю миру й тепла,
Щоб доля твоя завжди ясна була!
Шановні колеги, Христос Воскрес! Нехай це свято надихне вас на нові звершення, додасть сил і позитиву. Бажаю вам гармонії в душі та успіхів у справах.
Зі святом Пасхи вас, дорогі колеги! Нехай у кожного буде мир у серці, радість в очах і впевненість у завтрашньому дні. Дякую за спільну працю й підтримку.
Нехай це світле свято подарує вам енергію, оптимізм та хороші новини. Зичу натхнення, творчості й професійного росту. Христос воскрес!
Бажаю вам родинного тепла, здоров’я та Божої ласки. Нехай у нашому колективі завжди панує взаєморозуміння й доброзичливість. Веселих свят!
Дорогі колеги, нехай життя ваше буде сповнене радості, добробуту та віри в краще. Хай Великдень принесе оновлення в кожен день. Христос воскрес!
Вітаю зі святом всіх, з ким щодня ділимо робочі будні! Бажаю вам щирих усмішок, смачних пасок і легких справ. Гарного вам відпочинку на свята!
Нехай у ці святкові дні душа відчує світло, а серце - спокій. Бажаю родинного щастя та нових успіхів на професійному шляху. Христос воскрес!
***
Христос Воскрес! Колего мій чудовий,
Нехай не буде в тебе днів суворих.
Хай кожен ранок буде світлий, новий,
А шлях твій буде рівний і добрий!
***
З Великоднем щиро вас вітаю,
Натхнення в праці щодня бажаю.
Щоб спокій панував у кожнім ділі,
І злагода жила в родиннім колі!
***
Паска духмяна, весна за вікном,
Хай радість приходить до вас за столом.
Колего, зичу добра і снаги,
Щоб легко здолати життєві шляхи!
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Pozdravok та Daytoday.