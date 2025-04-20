Найкращі привітання на Великдень: своїми словами, у віршах і картинках

Привітання з Великоднем для батьків

Дорогі мамо і тату! Зі світлим Великоднем! Нехай у вашому домі завжди буде мир, тепло, затишок і любов. Бажаю здоров’я, сил, радості й Божого благословення на кожен день. Ви - моя опора і натхнення. Обіймаю міцно!

Любі батьки, вітаю вас зі святом Воскресіння Христового! Нехай світло цієї великої події наповнює ваші серця надією, а оселя - добром і спокоєм. Дякую за вашу любов і турботу!

З Великоднем, мої найрідніші! Нехай життя буде солодке, як паска, чисте, як великодній рушник, і світле, як ранкове сонце. Бережіть себе, бо ви - найцінніше, що в мене є.

Мамо й тату, зі святом! Нехай у вашому домі завжди панує спокій, тепло й Божа благодать. Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Нехай Великдень наповнить ваші серця світлом і радістю. Обіймаю міцно!

Мої найрідніші! Хай Великдень принесе у ваше життя світло, спокій і багато щасливих моментів. Люблю вас!

***

Для мами й тата - привітання,

Найкращі з серця побажання.

Хай Великдень принесе

Радість, спокій і усе,

Що серце ваше зігріває,

І від біди оберігає!

***

Хай Великдень світлий і святий

Принесе в дім спокій й доброти.

Мамо й тату, щиро вас вітаю -

Миру, щастя й радості бажаю!

***

Хай дзвенить Великдень в серці,

Промінь світла ллється в дверці.

Живіть, немов за пазухою в Бога,

Нехай минають стороною вас тривоги.

Картинка-привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для дітей

Христос Воскрес, маленьке сонечко! Нехай твоя паска буде найсмачнішою, а кошик - найвеселішим. Бажаю тобі багато усмішок і щасливих миттєвостей!

Зі святом тебе, зайчику! Нехай цей день буде наповнений веселими забавами, яскравими крашанками та смачними смаколиками. І нехай твоя душа завжди буде світлою!

Нехай кожна писанка в твоєму кошику буде як чарівне яєчко з казки. Бажаю тобі добрих пригод, справжніх друзів і щасливого дитинства. Христос Воскрес!

Великдень - це час казки, тепла і добра. Нехай твоя оселя наповниться радістю, а серце - вірою. І хай ангел-хоронитель оберігає тебе щодня.

Зі Світлим Великоднем! Хай твої очі сяють, мов сонце, а серце співає від щастя. Нехай у кожному дні буде трохи дива!

Дітки, нехай Божа ласка завжди буде поруч з вами. Нехай крашанки будуть кольоровими, пасочки - пухкими, а день - веселим. Христос воскрес!

Нехай Великдень подарує тобі гарний настрій, море солодощів та яскраві спогади. Будь добрим, слухняним і щасливим! Боженька тебе дуже любить.

***

Писанка барвиста в кошику блищить,

Ангел над тобою лагідно летить.

Хай любов Господня з неба проллється,

Щастям і добром серце засміється!

***

Сонце усміхається в небі голубом,

Паска у кошику пахне медом й хлібом.

Христос Воскрес - радій, малюк, весну,

Бо світлий день дарує нам красу!

***

Хай дзвенять дзвіночки в світлий день весни,

Нехай оживуть усі твої сни.

Солодощів море й барвистих ідей,

Веселих забав і щасливих людей!

Листівка-привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для кумів

Христос Воскрес, дорогі куме й кумо! Хай ваше життя буде світлим і радісним, як весняний день. Дякую, що ви завжди поруч.

Зі святом Пасхи вас, наші духовні рідні! Нехай у ваших оселях панують злагода, достаток і любов. Хай Господь благословить вашу родину.

Бажаю вам миру в серці, добробуту в домі і тепла в душі. Христос Воскрес - і нехай ця благодать буде з вами завжди. Ми щасливі мати таких кумів!

Нехай це світле свято принесе вам нові надії, гармонію та щасливі дні. Хай у вас буде все, чого бажає душа. Христос воскрес!

Дорогі наші, дякуємо за вашу дружбу, щирість і підтримку. Нехай Господь пошле вам багато щастя й міцного здоров’я. З Великоднем!

Зичимо вам світлих думок, добрих вчинків і незгасної віри. Хай кожен ваш день буде наповнений Божою ласкою. Веселого Великодня!

Кумонько й кумчику, бажаємо вам радості, щастя й тепла. Нехай Великдень стане новим початком для всього доброго. Христос Воскрес!

***

Кумо й куме, в день святий

Хай лунає спів гучний!

Христос Воскрес - і вся родина

Славить Бога з України!

***

Хай у вашім домі буде світло й мир,

З Паскою - любов, достаток і пир.

Весна хай квітує в душі кожен день,

І хай не торкає вас жоден тінь.

***

Писанка блищить, паска пахне в хаті,

Хай вам буде добре в щасті і багатті.

Кумо з кумом, будьте ви здорові,

Живіть у любові й Божій обнові!

Привітання з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для друзів

Друже, Христос Воскрес! Нехай це свято подарує тобі мир, натхнення і море щасливих митей. Бережи у серці добро і віру.

Зі світлим Великоднем, друзі мої! Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували любов, гармонія і сміх. Ви - справжній подарунок у моєму житті.

Нехай кожен новий день після Великодня буде наповнений новими можливостями. Хай світло Христового Воскресіння освітлює ваш шлях. Радісного святкування!

Вітаю зі святом, мій друже! Нехай у твоєму серці завжди буде тепло, а поруч - щирі й добрі люди. Веселих свят і щедрого столу!

Христос Воскрес! Бажаю тобі щастя, достатку та внутрішньої гармонії. Нехай життя тішить добром.

Нехай Великдень принесе тобі віру в краще, сили для звершень і натхнення для мрій. Дякую за щиру дружбу! Гарного святкування!

Бажаю вам справжньої радості, чистого серця і весняного натхнення. Нехай щастя вас не залишає. З Великоднем, мої найкращі друзі!

***

Друже, з Паскою тебе вітаю щиро,

Нехай у серці буде тепло й віра.

Хай любов і радість в душу завітає,

І весна натхнення щедро посилає!

***

Зі святом, друже, хай буде все гаразд,

Хай минають тебе і тривоги, і згас.

Світло воскресіння хай в душі живе,

А добро з тобою поруч хай іде!

***

Христос Воскрес! - нехай звучить у хаті,

Хай будуть дні щасливі й багаті.

Друже мій, бажаю миру й тепла,

Щоб доля твоя завжди ясна була!

Листівка з Великоднем (фото: Pinterest)

Привітання з Великоднем для колег по роботі

Шановні колеги, Христос Воскрес! Нехай це свято надихне вас на нові звершення, додасть сил і позитиву. Бажаю вам гармонії в душі та успіхів у справах.

Зі святом Пасхи вас, дорогі колеги! Нехай у кожного буде мир у серці, радість в очах і впевненість у завтрашньому дні. Дякую за спільну працю й підтримку.

Нехай це світле свято подарує вам енергію, оптимізм та хороші новини. Зичу натхнення, творчості й професійного росту. Христос воскрес!

Бажаю вам родинного тепла, здоров’я та Божої ласки. Нехай у нашому колективі завжди панує взаєморозуміння й доброзичливість. Веселих свят!

Дорогі колеги, нехай життя ваше буде сповнене радості, добробуту та віри в краще. Хай Великдень принесе оновлення в кожен день. Христос воскрес!

Вітаю зі святом всіх, з ким щодня ділимо робочі будні! Бажаю вам щирих усмішок, смачних пасок і легких справ. Гарного вам відпочинку на свята!

Нехай у ці святкові дні душа відчує світло, а серце - спокій. Бажаю родинного щастя та нових успіхів на професійному шляху. Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! Колего мій чудовий,

Нехай не буде в тебе днів суворих.

Хай кожен ранок буде світлий, новий,

А шлях твій буде рівний і добрий!

***

З Великоднем щиро вас вітаю,

Натхнення в праці щодня бажаю.

Щоб спокій панував у кожнім ділі,

І злагода жила в родиннім колі!

***

Паска духмяна, весна за вікном,

Хай радість приходить до вас за столом.

Колего, зичу добра і снаги,

Щоб легко здолати життєві шляхи!

Листівка-привітання з Великоднем (фото: Pinterest)