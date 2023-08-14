Найкращі привітання з Медовим Спасом 2023: СМС, вірші та розкішні листівки

Вітання з Медовим Спасом у віршах

Меду нам на цілий рік.

Всім бажаю я добра,

Життя без гріха та зла.

Спас нехай медом причащає,

На добро благословляє.

***

Перший Спас Медовий -

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають з святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!..

Липовий, терпкий, гречаний -

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Вітання з Медовим Спасом у СМС

З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди. Нехай Господь убереже тебе від негараздів і негод, нехай душа твоя завжди знаходить спасіння біля берегів втіхи, нехай серце твоє б'ється в ритмі натхнення.

***

З Медовим Спасом. Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.

***

Вітаю з Медовим Спасом і щиро бажаю, щоб все твоє життя було солодким, як мед, щоб твоя душа завжди знаходила порятунок у променях відради та щастя, щоб серце твоє кохало і було коханим.

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Вітаю з Першим Медовим Спасом. Нехай твоє життя буде солодким, як мед. твоя сім'я буде дружня, як вулик. Діти будуть активними та продуктивними, як бджоли.

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Нехай солодким, наче мед, буде твоє життя. Нехай в домі завжди буде достаток, а сім'я світиться щастям і посмішками. Я бажаю, щоб жодне погане слово не псувало настрій та плани!

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З Медовим спасом вітаю! Бажаю солодкого життя під захистом Господа. Нехай у сім'ї панує гармонія і любов, а дитячий сміх, як дзижчання бджіл, розливається по всьому будинку!

Найкращі листівки-вітання з Медовим Спасом 2023