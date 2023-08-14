Лучшие поздравления с Медовым Спасом 2023: СМС, стихи и роскошные открытки

Сегодня, 14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Праздник отмечают в первый день Успенского поста. День посвящен освящению урожая. Сначала, в XII веке, в этот день проводили молебен и освящали воду, а позже стали приносить в храм овощи и фрукты из нового урожая - чтобы получить благословение на его сбор. Но так как праздник отмечался по старому стилю 1 августа и большинство плодов еще дозревали, то в церковь несли святить мед.
Лучшие поздравления, СМС и открытки - смотрите и читайте в материале Styler.
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
***
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
Пусть подарит Спас Медовый
Теплоту, любовь, добро,
Наградит сполна здоровьем,
Даст душевное тепло!
В доме пусть уют поселит,
Огонек в глазах зажжет,
Процветанием согреет
И удачу принесет.
Чтобы жить в ладу с родными,
Воплотить в жизнь все мечты,
Чтоб все радости простые
Добавляли теплоты!
***
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
***
С Медовым Спасом поздравляю!
Желаю сладкой жизни вам.
Господь пускай вам помогает,
Хранит от бед, обид и драм.
Откройте сердце для молитвы,
Просите честно, от души.
Чисты пусть будут ваши мысли,
Намеренья все — хороши.
Добра вам, мира и достатка,
В семье - любви и понимания,
Успехов вам, во всем порядка,
Счастливых лет и процветания.
Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!
***
Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесет в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!
***
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.
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Поздравляю с Первым, Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь будет сладкая, как мед. твоя семья будет крепкая, как улей. Дети будут активными и продуктивными, как пчелята.
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Пусть сладкой, словно мед, будет твоя жизнь. Пусть в доме будет всегда достаток, а семья светится счастьем и улыбками. Я желаю, чтобы никакое дурное слово не портило настроение и планы!
***
С Медовым спасом поздравляю! Желаю жизни сладкой под защитою Господа. Пусть в семье царит гармония и любовь, а детский смех, как жужжанье пчелок, разливается по всему дому!
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