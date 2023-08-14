Найкращі привітання з Медовим Спасом 2023: СМС, вірші та розкішні листівки
Сьогодні, 14 серпня, православні віруючі відзначають Медовий Спас. Свято відзначають першого дня Успенського посту. День присвячений освяченню врожаю. Спочатку, у XII столітті, цього дня проводили молебень та освячували воду, а пізніше стали приносити до храму овочі та фрукти з нового врожаю - щоб отримати благословення на його збирання. Але оскільки свято відзначалося за старим стилем 1 серпня і більшість плодів ще дозрівали, то до церкви несли святити мед.
Найкращі привітання, СМС та листівки -дивіться та читайте у матеріалі Styler.
Вітання з Медовим Спасом у віршах
Меду нам на цілий рік.
Всім бажаю я добра,
Життя без гріха та зла.
Спас нехай медом причащає,
На добро благословляє.
***
Перший Спас Медовий -
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають з святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!..
Липовий, терпкий, гречаний -
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
Вітання з Медовим Спасом у СМС
З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди. Нехай Господь убереже тебе від негараздів і негод, нехай душа твоя завжди знаходить спасіння біля берегів втіхи, нехай серце твоє б'ється в ритмі натхнення.
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З Медовим Спасом. Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.
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Вітаю з Медовим Спасом і щиро бажаю, щоб все твоє життя було солодким, як мед, щоб твоя душа завжди знаходила порятунок у променях відради та щастя, щоб серце твоє кохало і було коханим.
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Вітаю з Першим Медовим Спасом. Нехай твоє життя буде солодким, як мед. твоя сім'я буде дружня, як вулик. Діти будуть активними та продуктивними, як бджоли.
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Нехай солодким, наче мед, буде твоє життя. Нехай в домі завжди буде достаток, а сім'я світиться щастям і посмішками. Я бажаю, щоб жодне погане слово не псувало настрій та плани!
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З Медовим спасом вітаю! Бажаю солодкого життя під захистом Господа. Нехай у сім'ї панує гармонія і любов, а дитячий сміх, як дзижчання бджіл, розливається по всьому будинку!
Найкращі листівки-вітання з Медовим Спасом 2023
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