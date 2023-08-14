Лучшие поздравления с Медовым Спасом 2023: СМС, стихи и роскошные открытки

Сегодня, 14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Праздник отмечают в первый день Успенского поста. День посвящен освящению урожая. Сначала, в XII веке, в этот день проводили молебен и освящали воду, а позже стали приносить в храм овощи и фрукты из нового урожая - чтобы получить благословение на его сбор. Но так как праздник отмечался по старому стилю 1 августа и большинство плодов еще дозревали, то в церковь несли святить мед.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

Пусть подарит Спас Медовый

Теплоту, любовь, добро,

Наградит сполна здоровьем,

Даст душевное тепло!

В доме пусть уют поселит,

Огонек в глазах зажжет,

Процветанием согреет

И удачу принесет.

Чтобы жить в ладу с родными,

Воплотить в жизнь все мечты,

Чтоб все радости простые

Добавляли теплоты!

***

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.



Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

***

С Медовым Спасом поздравляю!

Желаю сладкой жизни вам.

Господь пускай вам помогает,

Хранит от бед, обид и драм.



Откройте сердце для молитвы,

Просите честно, от души.

Чисты пусть будут ваши мысли,

Намеренья все — хороши.



Добра вам, мира и достатка,

В семье - любви и понимания,

Успехов вам, во всем порядка,

Счастливых лет и процветания.

Поздравления с Медовым Спасом в СМС

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!

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Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесет в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!

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Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.

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Поздравляю с Первым, Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь будет сладкая, как мед. твоя семья будет крепкая, как улей. Дети будут активными и продуктивными, как пчелята.

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Пусть сладкой, словно мед, будет твоя жизнь. Пусть в доме будет всегда достаток, а семья светится счастьем и улыбками. Я желаю, чтобы никакое дурное слово не портило настроение и планы!

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С Медовым спасом поздравляю! Желаю жизни сладкой под защитою Господа. Пусть в семье царит гармония и любовь, а детский смех, как жужжанье пчелок, разливается по всему дому!

Лучшие открытки-поздравления с Медовым Спасом 2023



