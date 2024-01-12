Найкращі привітання з днем Тетяни у віршах, картинках і прозі: зберігайте найтепліші листівки

12 січня українці відзначають день Тетяни за новим календарем. Тримайте найкращі привітання з цим святом і вітайте своїх близьких та друзів!
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання з днем Тетяни у віршах, картинках і прозі.
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснялись завжди!
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти - неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха - від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
Тетяно, нехай твоє щастя ніколи не закінчується, а все, що ти для себе вирішила - здійснюється. А здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою!
З Днем ангела, люба Таню! Нехай не лише сьогодні, але удача супроводжує тебе у всіх починаннях, а ангел оберігає від незгод. Хай у тебе ніколи не виникає складних перешкод у житті, а мрії стають реальністю швидше, аніж очікуєш!
Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки - твої творці, завжди тебе підтримують, діти - твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік - твій обранець, завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
Раніше ми розповідали, чому Тетянин день тепер 12 січня, а не 25-го.
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