Тетятин день 2024: нова дата святкування та що не можна робити в це свято

Після переходу на Новоюліанський церковний календар більшість свят змістилися на 13 днів назад. Відповідно й дата святкування Тетяниного дня стала іншою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли тепер вітати дівчат і жінок з днем Тетяни та що не можна робити в цей день.

Коли тепер святкувати Тетянин день

За Григоріанським календарем свято припадало на 25 січня. Однак різниця між ним та Новоюліанським становить 13 днів. Тому тепер Тетянин день потрібно відзначати 12 січня.

Варто зазначити, що наразі перехід на новий церковний календар не примусовий. Тобто кожна громада чи парафія може самостійно визначити, за яким календарем правити службу та відзначати важливі дати.

Що не можна робити на Тетянин день

Сьогодні варто відкласти будь-яку важку домашню роботу. Ви можете підтримувати чистоту чи приготувати вечерю, наприклад. Проте не можна займатися рукоділлям.

Тетянин день краще провести в спокої та не перебувати серед хаосу.

Не можна цього дня лаятися чи сваритися. Також не варто лихословити чи обманювати.

Крім того, не відмовляйте в допомозі нікому, хто б до вас не звернувся. У зворотному випадку вас можуть наздогнати нещастя.

Новоюліанський календар

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським - кожних 3 323 роки.

Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)

День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)

Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)

Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)

Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)

Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.