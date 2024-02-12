Найкращі пісні про кохання від українських виконавців (відео)

Пісні про кохання можуть надихати й дарувати відчуття тепла, а українські пісні, здатні ще й торкатися до сердець.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило зробити власну підборку пісень про кохання від українських співаків та залюбки ділиться з вами.

Злата Огнєвіч - "Кава з кардамоном"

Пісня, яка була спеціально написана для серіалу забороненого кохання "Кава з кардамоном", чіпляє за душу та знаходить відгук у серцях тих, кто має досвід складних стосунків, але крізь всі перепони має щастя.

THE HARDKISS - "Журавлi"

"Буду тінюню - ти світаном будь" - неймовірно ніжна фраза з романтичного треку "Журавлі", який виконує Юлія Саніна. Щемлива пісня про силу кохання та відданість.

Krechet & Roxolana - Без слів

Цей дует розповідає про розуміння одне одного без слів. Пісня про почуття під час війни.

LAUD & Tonni Versetti & Tasya - "Ти мені дуже"

Закоханість, бажання, захоплення жінкою - ось про що співають люблячі чоловіки. Ця пісня ніби щире зізнання у коханні за допомогою ніжних слів, від яких тане серце, наприклад, я фраза: "Більше не хочу бути без тебе у цьому світі".

Антитіла - "Мені тебе мало"

Відчуття тепла коханої людини ніколи не буває багато, коли ти вдійсно кохаєш, тобі мало часу з другою половникою. Саме про це почуття "мало" сіпіває гурт Антитіла.

Христина Соловій - "Тримай"

"Як тобі сказати, без тебе не можу спати", - співає Соловій. Любов не можна втримати, але можна принаймні намагатияся це зробити, коли є бажання. Але Христина співає про біль кохання, проте робить це так ніжно, що цей трек зігріває серце і повертає віру в любов.

Океан Ельзи - "На небі"

Коли кохаєш, важко підібрати слова, але у творчих людей вони зазвичай виливаються у тексти. У випадку Святослава Вакрчука - його почуття перетворюються у романтичні пісні. "І я на небі, мила моя, на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов". Хіба ці слова не є зізнанням у коханні?

ADAM - "Повільно"

"Танцюй зі мною, повільно, хай зачекає світ божевільний". Ці слова пропитані ніжністю й почуттями щирого кохання. Коли чуєш її, ніби потрапляєш у інший вимір. Туди, де є місце лише танцю і коханню.

Grohotsky - "Будь зі мною"

Трек під гітару, який показує всю ніжність чоловічого кохання та бажання бути поруч попри все.

YAKTAK - "Уночі"

Музика, це найкращий спосіб проявити свої почуття, коли слів стає недостатньо. YAKTAK доводить це своїми щемливими текстами, які показують, наскільки сильними можуть бути почуття молодого хлопця. Пісня "Уночі" ніби створена для романтичних вечорів з коханою людиною.

100лиця - "Ти є та"

"Ти є та, якою дихаю я". Слова ніжності, які дарують кожній жінці відчуття цінності, щирого кохання та надійної опори.

Один в каное - "Будь мені кимось"

Лірична історія кохання, яке вимагає обіцянок та змушує бути чесним і дорослим у своїх почуттях. Жага до кохання, до того, щоб саме той, хто не виходить з голови був поруч завжди.

Артем Пивоваров та Quest Pistols - "Очі"

Артем Пивоваров завжди вмів співати про кохання та дарувати емоції. Але пісня "Очі" разом з Quest Pistols розповідає особливу історію закоханості та важливість погляду.

Монатік - "Про чарівну"

Пісня про жіночу красу, чарівність, про захват, який здатен відчувати чоловік поряд з коханою. "Ти найкраща, не інакше".