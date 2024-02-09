10 нових українських пісень, які ви повинні прослухати сьогодні

Лютий - пора холодна, але не для українських артистів, які в другий тиждень останнього зимового місяця випустили купу гарячих пісень.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 кращих на наш погляд треків, які варто послухати прямо зараз.

THE HARDKISS - "Тільки там"

"Інколи в стосунках ми шукаємо не іншу людину, ми шукаємо інших себе. Інколи, для того, щоб навчитися цінувати те, що маєш, людина має прожити життя, пройти метаморфози. Інколи двоє мають відпустити одне одного, дати час, аби зустрітися потім оновленими, сильнішими, здатними любити й віддавати по-справжньому", - коментує пісню і атмосферне відео на неї Юлія Саніна, якій ЗМІ приписують розлучення…

YAKTAK - "Нижча зростом"

Виконавець хітів "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Чекає вдома", фіналіст Нацвідбору на Євробачення презентував свій перший альбом. "Під гітару" - це творчий щоденник, в якому кожний розділ - це відображення різних етапів життя та емоційних переживань кумира молоді. Кожна пісня в альбомі розповідає свою унікальну історію: любов до сім'ї, до коханої, до музики, до рідного краю. А ми пропонуємо насолодитися треком "Нижча зростом".

KOZAK SYSTEM - "Люди-Титани"

Нове творіння "козаків" - про Незламних і Нескорених. Про тих, хто отримавши серйозні поранення, наразі вчиться жити далі.

"Люди-Титани - це ті, хто не впав духом, хто знайшов в собі сили, бачить нові горизонти і надихає інших", - коментує Іван Леньо.

Сильний трек і відео, від якого мурашки по тілу.

ADAM - "Серед зими"

Знову гарна пісня від Михайла Клименка, після прослуховування якої стає спокійно і з’являється віра в чисту, як сніг, любов.

Grosu - "I Love You"

Героями нового кліпу на пісню співачки про любов стали вихованці Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 для дітей з порушенням слуху.

"Кохаю" має звучати всіма мовами світу, включаючи жестову", - коментує Аліна. Дуже зворушливо вийшло!

VLADA K - "Зміни"

У своїй новій пісні Влада ділиться з усіма важливою для неї темою почуттів, притаманних її віку, темою нових виборів та очікування прекрасного майбутнього.

LOBODA - "Mentor"

Світлана Лобода презентувала новий трек українською та екзотичне відео до нього. Ця пісня "про сміливість завжди обирати любов, як би складно і страшно це часом не було". Бо, зрештою, впевнена співачка, "тільки так можна прокласти дорогу до щастя".

OKS - "Небо"

Глибокий та ліричний виконавець, фіналіст шоу "Голос країни 10" та автор хіта "Ніченька", представляє новий трек "про тугу та болючі спогади про людину, яка колись була близькою".

GOLUBENKO та NICHKA - "Тікай"

Нова пісня тандему торкається теми порожнечі, що виникає від втрати і розчарування в стосунках. Головний персонаж описує складність звикання до самотності і тиші після розставання, але водночас підкреслює важливість цього процесу для власного зцілення.

KASATKA INGA - "Україна"

Співачка записала рімейк на трек відомого андеграундному гурту Nokturnal Mortum, який "вже 30 років несе у світ глибинну українську культуру, музику і міфологію".



