Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Щорічна премія Emmy Awards 2023 пройшла у Лос-Анджелесі, де зірки показали свої неймовірно стильні та цікаві вбрання.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найкращі образи зірок, в яких вони з’явились на червоній доріжці.

Селена Гомез

Успішна та відома на весь світ співачка вирішила прийти на премію у дуже цікавому образі. Вона одягнула сукню з відкритим декольте, яке прикрасила масивним кольє. Сукня Селени вироблена з бежевої сітки та бардових елементів декору з блискіток, що нагадують пелюстки квітів.

Селена Гомез (фото: Getty images)

Елізабет Дебікі

Зірка серіалу "Корона" не припиняє вражати своїми образами для церемоній. Цього разу Елізабет вибрала довгу класичну сукню бордового кольору від бренду Dior, яка підкреслює її блонд.

Елізабет Дебікі (фото: Getty images)

Сьюкі Воттерхаус

Вагітна Сьюкі вирішила підкреслити своє цікаве положення оригінальною червоною сукнею з відкритими боками від Valentino, що підкреслює бантиком її живіт.

Сьюкі Воттерхаус (фото: Getty images)

Моніка Беллуччі

Легенда кіно Моніка Беллуччі вирішила залишитися вірною класиці та одягла на премію чорний костюм з велюру у чоловічому стилі.

Моніка Беллуччі (фото: Getty images)

Джессіка Честейн

Джессіка вирішила бути яскравою на червоній доріжці та затьмарити всіх навколо своєю красою. Дівчина одягнула оригінальну сукню лаймового кольору від Gucci.

Джессіка Честейн (фото: Getty images)

Рейчел Броснаген

Акторка, яка зіграла головну роль у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" вибрала сукню винного кольору, яка підкреслює її талію та робить її образ серйозним та стриманим.

Рейчел Броснаген (фото: Getty images)

Дженна Ортега

Юна зірка нашумілого серіалу "Уенздей" виглядає дуже ніжно у бежевій пишній сукні від Dior.

Дженна Ортега (фото: Getty images)

Аллен Уайт

Ален одягнув чудовий класичний костюм, що складається з чорних брюк та білого піджака, а також доповнив свій образ білосніжною сорочкою.

Аллен Уайт (фото: Getty images)