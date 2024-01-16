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Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Вівторок 16 січня 2024 20:23
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Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото) Найкращі образи на премії Еммі 2023 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Щорічна премія Emmy Awards 2023 пройшла у Лос-Анджелесі, де зірки показали свої неймовірно стильні та цікаві вбрання.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найкращі образи зірок, в яких вони з’явились на червоній доріжці.

Селена Гомез

Успішна та відома на весь світ співачка вирішила прийти на премію у дуже цікавому образі. Вона одягнула сукню з відкритим декольте, яке прикрасила масивним кольє. Сукня Селени вироблена з бежевої сітки та бардових елементів декору з блискіток, що нагадують пелюстки квітів.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Селена Гомез (фото: Getty images)

Елізабет Дебікі

Зірка серіалу "Корона" не припиняє вражати своїми образами для церемоній. Цього разу Елізабет вибрала довгу класичну сукню бордового кольору від бренду Dior, яка підкреслює її блонд.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Елізабет Дебікі (фото: Getty images)

Сьюкі Воттерхаус

Вагітна Сьюкі вирішила підкреслити своє цікаве положення оригінальною червоною сукнею з відкритими боками від Valentino, що підкреслює бантиком її живіт.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Сьюкі Воттерхаус (фото: Getty images)

Моніка Беллуччі

Легенда кіно Моніка Беллуччі вирішила залишитися вірною класиці та одягла на премію чорний костюм з велюру у чоловічому стилі.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Моніка Беллуччі (фото: Getty images)

Джессіка Честейн

Джессіка вирішила бути яскравою на червоній доріжці та затьмарити всіх навколо своєю красою. Дівчина одягнула оригінальну сукню лаймового кольору від Gucci.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Джессіка Честейн (фото: Getty images)

Рейчел Броснаген

Акторка, яка зіграла головну роль у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" вибрала сукню винного кольору, яка підкреслює її талію та робить її образ серйозним та стриманим.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Рейчел Броснаген (фото: Getty images)

Дженна Ортега

Юна зірка нашумілого серіалу "Уенздей" виглядає дуже ніжно у бежевій пишній сукні від Dior.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Дженна Ортега (фото: Getty images)

Аллен Уайт

Ален одягнув чудовий класичний костюм, що складається з чорних брюк та білого піджака, а також доповнив свій образ білосніжною сорочкою.

Найкращі образи зірок на червоній доріжці премії Emmy Awards 2023 (фото)

Аллен Уайт (фото: Getty images)

Раніше ми розповідали про найкращі образи зірок на червоній доріжці Critics Choice Awards.

Також читайте наш матеріал про усіх переможці телевізійної премії Еммі.

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