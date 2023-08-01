Найкращі мультфільми про подорожі, які розкриють у вас дух авантюриста: список для перегляду з сім'єю

Неймовірна подорож на Північний полюс (2022)

Сюжет картини розгортається довкола собаки Тітіни, яку випадково знайшов відомий італійський інженер на вулицях Рима. Невдовзі після цього він стає конструктором і пілотом дирижабля, який вирушає в легендарну експедицію до Північного полюса. У небезпечну подорож господар бере й Тітіну.

Картина заснована на реальних подіях: у 1926 році відбулася перша успішна повітряна експедиція на Північний полюс на дирижаблі італійського конструктора Умберто Нобіле. Він вирушив у мандрівку разом зі своєю чотирилапою улюбленицею Тітіною. Під час експедиції у неї був власний щоденник у The New York Times, а на хвилі популярності вона відвідала Японію, а також Білий дім і Голлівуд у США.

Балто (1995)

Ця картина також заснована на реальних подіях і переповідає історію з 1925 року. У невеликому містечку Ном у штаті Аляска серед дітей починається епідемія дифтерії. Балто - бездомний пес, наполовину лайка, а наполовину вовк, який відданий дівчинці Розі.

Коли ліків не вистачає для багатьох дітей, Балто відправляється в дорогу довжиною в шістсот миль по засніженій Алясці, щоб врятувати Розі.

Пригоди Тінтіна: Таємниця "Єдинорога" (2011)

Тінтін, або Тентен - це популярний персонаж бельгійської серії коміксів. У 2011 році режисер Стівен Спілберг створив епічний пригодницький мультфільм, присвячений пригодам репортера Тінтіна та його песика Сніжці.

Сюжет переносить глядача у Париж 1930-х. До рук юного Тінтіна потрапляє модель старовинного корабля, за якою полюють злочинці. Заручившись підтримкою капітана, Тінтін потрапляє у неймовірні пригоди, де головний приз - неоціненні стародавні скарби.

Ранго (2011)

Пригодницько-комедійний вестерн розповідає про ящірку Ранго. Вона спокійно жила в домашньому тераріумі, але зовсім раптово опиняється посеред суворої пустелі.

Блукаючи пісками, Ранго випадково потрапляє в населене тваринами місто, яке нібито застрягло в епосі Дикого Заходу. Саме в цей момент розпочинається детективна історія та подорожі спекотною пустелею в спробах знайти відповіді на численні запитання.

Мультфільм отримав "Оскар" за найкращий анімаційний фільм і буде цікавий як дітям, так і дорослим, адже творці стрічки досить вправно граються з неоднозначними жартами.

Дорога на Ельдорадо (2002)

Головні герої - харизматичні шахраї Туліо та Мігель, які не люблять заробляти на життя своєю працею, але мріють про гори золота та скарби. І Всесвіт відповідає на їхнє бажання.

Завдяки давній карті друзі знаходять шлях до легендарного міста Ельдорадо, яке повниться золотом і коштовностями. Але все виявляється не так просто: щоб місцеві мешканці їх прийняли, Туліо та Мігелю доводиться прикидатися богами.

Це викликає підозри в місцевого шамана. До того ж за парою починає полювати конкістадор Ернан Кортес, який бажає покарати шахраїв.

Атлантида: загублена Імперія (2001)

Юний вчений-картограф Майло Тетч з самого дитинства мріє знайти зниклий континент Атлантиду, пошуки якого починав ще його дід. Однак хлопцю не щастить: всі думають про Атлантиду лише як про казку.

Одного разу до рук вченого потрапляє загублений щоденник, де містяться підказки про місце розташування Атлантиди, а ексцентричний мільярдер Престон Вітмор погоджується профінансувати експедицію.

Майло Тетч рушає на пошуки загубленого міста та його культури, навіть не здогадуючись, що його колеги по експедиції мають зовсім інші плани.