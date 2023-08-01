Лучшие мультфильмы о путешествиях, которые раскроют в вас дух авантюриста: список для просмотра с семьей

Невероятное путешествие на Северный полюс (2022)

Сюжет картины разворачивается вокруг собаки Титины, которую случайно обнаружил известный итальянский инженер на улицах Рима. Вскоре после этого он становится конструктором и пилотом дирижабля, отправляющегося в легендарную экспедицию к Северному полюсу. В опасную поездку хозяин берет и Титину.

Картина основана на реальных событиях: в 1926 году состоялась первая успешная воздушная экспедиция на Северный полюс на дирижабле итальянского конструктора Умберто Нобиле. Он отправился в путешествие вместе со своей четырехлапым питомцем Титиной. Во время экспедиции у нее был собственный дневник в The New York Times, а на волне популярности она посетила Японию, а также Белый дом и Голливуд в США.

Балто (1995)

Эта картина основана на реальных событиях и пересказывает историю с 1925 года. В небольшом городке Ном в штате Аляска среди детей начинается эпидемия дифтерии. Балто - бездомный пес, наполовину лайка, а наполовину волк, преданный девочке Розе.

Когда лекарства не хватает для многих детей, Балто отправляется в путь длиной в шестьсот миль по заснеженной Аляске, чтобы спасти Рози.

Приключения Тинтина: Тайна "Единорога" (2011)

Тинтин, или Тентен - это популярный персонаж бельгийской серии комиксов. В 2011 году режиссер Стивен Спилберг создал эпический приключенческий мультфильм, посвященный приключениям репортера Тинтина и его собачке Снежке.

Сюжет переносит зрителя в Париж 30-х годов. В руки юного Тинтина попадает модель старинного корабля, за которой охотятся преступники. Заручившись поддержкой капитана, Тинтин попадает в невероятные приключения, где главный приз - бесценные древние сокровища.

Ранго (2011)

Приключенческо-комедийный вестерн рассказывает о ящерице Ранго. Она спокойно жила в домашнем террариуме, но совсем внезапно оказывается посреди суровой пустыни.

Блуждая по пескам, Ранго случайно попадает в населенный животными город, будто бы застрявший в эпохе Дикого Запада. Именно в этот момент начинается детективная история и путешествия по жаркой пустыне в попытках найти ответы на многочисленные вопросы.

Мультфильм получил "Оскар" за лучший анимационный фильм и будет интересен как детям, так и взрослым, ведь создатели фильма довольно умело играют с неоднозначными шутками.

Дорога на Эльдорадо (2002)

Главные герои - харизматические мошенники Тулио и Мигель, которые не любят зарабатывать на жизнь своим трудом, но мечтают о горах золота и сокровищах. И Вселенная отвечает на их желание.

Благодаря древней карте друзья находят путь к легендарному городу Эльдорадо, полному золотом и драгоценностями. Но все оказывается не так просто: чтобы местные жители их приняли, Тулио и Мигелю приходится притворяться богами.

Это вызывает подозрения у местного шамана. К тому же за парой начинает охотиться конкистадор Эрнан Кортес, желающий наказать мошенников.

Атлантида: потерянная Империя (2001)

Юный ученый-картограф Майло Тэтч с самого детства мечтает найти пропавший континент Атлантиду, поиски которого начинал еще его дед. Но парню не везет: все думают об Атлантиде только как о сказке.

Однажды в руки ученого попадает потерянный дневник, где содержатся подсказки о местоположении Атлантиды, а эксцентричный миллиардер Престон Уитмор соглашается профинансировать экспедицию.

Майло Тэтч отправляется на поиски потерянного города и его культуры, даже не догадываясь, что у его коллег по экспедиции совсем другие планы.