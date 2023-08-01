Лучшие мультфильмы о путешествиях, которые раскроют в вас дух авантюриста: список для просмотра с семьей

Лето всегда ассоциируется с приключениями, путешествиями и бурным темпом жизни. Если вы все еще не порадовали своего внутреннего ребенка авантюрными проделками, мы знаем, как это исправить.

Styler собрал подборку мультфильмов о путешествиях, которые напомнят вам, как это отлично исследовать новые места.

Невероятное путешествие на Северный полюс (2022)

Сюжет картины разворачивается вокруг собаки Титины, которую случайно обнаружил известный итальянский инженер на улицах Рима. Вскоре после этого он становится конструктором и пилотом дирижабля, отправляющегося в легендарную экспедицию к Северному полюсу. В опасную поездку хозяин берет и Титину.

Картина основана на реальных событиях: в 1926 году состоялась первая успешная воздушная экспедиция на Северный полюс на дирижабле итальянского конструктора Умберто Нобиле. Он отправился в путешествие вместе со своей четырехлапым питомцем Титиной. Во время экспедиции у нее был собственный дневник в The New York Times, а на волне популярности она посетила Японию, а также Белый дом и Голливуд в США.

Балто (1995)

Эта картина основана на реальных событиях и пересказывает историю с 1925 года. В небольшом городке Ном в штате Аляска среди детей начинается эпидемия дифтерии. Балто - бездомный пес, наполовину лайка, а наполовину волк, преданный девочке Розе.

Когда лекарства не хватает для многих детей, Балто отправляется в путь длиной в шестьсот миль по заснеженной Аляске, чтобы спасти Рози.

Приключения Тинтина: Тайна "Единорога" (2011)

Тинтин, или Тентен - это популярный персонаж бельгийской серии комиксов. В 2011 году режиссер Стивен Спилберг создал эпический приключенческий мультфильм, посвященный приключениям репортера Тинтина и его собачке Снежке.

Сюжет переносит зрителя в Париж 30-х годов. В руки юного Тинтина попадает модель старинного корабля, за которой охотятся преступники. Заручившись поддержкой капитана, Тинтин попадает в невероятные приключения, где главный приз - бесценные древние сокровища.

Ранго (2011)

Приключенческо-комедийный вестерн рассказывает о ящерице Ранго. Она спокойно жила в домашнем террариуме, но совсем внезапно оказывается посреди суровой пустыни.

Блуждая по пескам, Ранго случайно попадает в населенный животными город, будто бы застрявший в эпохе Дикого Запада. Именно в этот момент начинается детективная история и путешествия по жаркой пустыне в попытках найти ответы на многочисленные вопросы.

Мультфильм получил "Оскар" за лучший анимационный фильм и будет интересен как детям, так и взрослым, ведь создатели фильма довольно умело играют с неоднозначными шутками.

Дорога на Эльдорадо (2002)

Главные герои - харизматические мошенники Тулио и Мигель, которые не любят зарабатывать на жизнь своим трудом, но мечтают о горах золота и сокровищах. И Вселенная отвечает на их желание.

Благодаря древней карте друзья находят путь к легендарному городу Эльдорадо, полному золотом и драгоценностями. Но все оказывается не так просто: чтобы местные жители их приняли, Тулио и Мигелю приходится притворяться богами.

Это вызывает подозрения у местного шамана. К тому же за парой начинает охотиться конкистадор Эрнан Кортес, желающий наказать мошенников.

Атлантида: потерянная Империя (2001)

Юный ученый-картограф Майло Тэтч с самого детства мечтает найти пропавший континент Атлантиду, поиски которого начинал еще его дед. Но парню не везет: все думают об Атлантиде только как о сказке.

Однажды в руки ученого попадает потерянный дневник, где содержатся подсказки о местоположении Атлантиды, а эксцентричный миллиардер Престон Уитмор соглашается профинансировать экспедицию.

Майло Тэтч отправляется на поиски потерянного города и его культуры, даже не догадываясь, что у его коллег по экспедиции совсем другие планы.