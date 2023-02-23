Найкращі млинці у вашому житті! Готуємо смачний лимонний торт з млинців

В Україні триває тиждень Масляної. Пропонуємо вам приготувати не звичайні млинці, а смачний торт з вершковим та лимонним кремом, який не залишить байдужим нікого.
Рецептом "найсмачніших млинців у вашому житті" поділився учасник МайстерШеф, кулінар Микола Люлько у Instagram.
Для млинців
Лимонний крем
Вершковий крем
Для приготування млинців змішайте усі інгредієнти в однорідну масу та дайте 30 хвилин відпочити тесту. Потім посмажте на пательні. Якщо у вас будуть грудочки, пропустіть суміш через сито.
Для лимонного крему змішайте всі інгредієнти, крім масла. Змішайте до однорідної маси й заваріть на паровій бані, постійно помішуючи до густого стану (коли піде перша хороша пара - крем готовий, або коли суміш досягне температури 85 градусів). У гарячий крем додайте масло і перемішайте його. Відправте в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолонув і став ще густішим.
Для вершкового крему змішайте маскарпоне та ванільний цукор і збийте.
Перемажте млинці кремами по черзі (можна приготувати повністю з лимонним, але тоді готуйте в половину більше рецепта). Перемазаний торт відправте в холодильник, щоб повністю охолонув! Посипте цукром, карамелізуйте за допомогою пальника та насолоджуйтесь.
Нагадаємо, що раніше ми давали рецепт млинців на Масляну, які виходять завжди.
До речі, ми писали про те, як зробити тонкі млинці на дріжджах.