Найкращі млинці у вашому житті! Готуємо смачний лимонний торт з млинців

Для торта з млинців вам знадобляться:

Для млинців

Яйця 6 шт

Цукор 80 г

Сіль 6 г

Борошно 250 г

Молоко 500 г

Олія 40 г

Лимонний крем

Сік лимона 200 г

Цедра лимона з 3 шт

Цукор 120

Вершкове масло 90 г

Жовтки 6 шт

Вершковий крем

Маскарпоне 500 г

Ванільний цукор 20 г

Покроковий рецепт приготування

Для приготування млинців змішайте усі інгредієнти в однорідну масу та дайте 30 хвилин відпочити тесту. Потім посмажте на пательні. Якщо у вас будуть грудочки, пропустіть суміш через сито.

Для лимонного крему змішайте всі інгредієнти, крім масла. Змішайте до однорідної маси й заваріть на паровій бані, постійно помішуючи до густого стану (коли піде перша хороша пара - крем готовий, або коли суміш досягне температури 85 градусів). У гарячий крем додайте масло і перемішайте його. Відправте в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолонув і став ще густішим.

Для вершкового крему змішайте маскарпоне та ванільний цукор і збийте.

Перемажте млинці кремами по черзі (можна приготувати повністю з лимонним, але тоді готуйте в половину більше рецепта). Перемазаний торт відправте в холодильник, щоб повністю охолонув! Посипте цукром, карамелізуйте за допомогою пальника та насолоджуйтесь.