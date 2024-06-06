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Найкращі кольори помад для жінок після 40 років. Приховають зморшки та вік

Як підібрати помаду (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вдалий макіяж може не тільки підкреслити красу, а ще й приховати вік. Втім, для цього важливо правильно підібрати косметику, особливу увагу слід приділити помаді.

Як жінкам після 40 років підібрати колір помади, аби приховати вік та зморшки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Найбільш вдалі відтінки помад для жінок

Для початку варто визначитися з текстурою, адже у помаді величезне значення має ще й вона. Атласна, матова або з блискітками - кожна з текстур має свої плюси та мінуси.

Втім, жінкам після 40 років підійдуть лише атласні та шиммерні помади. Річ у тому, що матова текстура лише підкреслить зморшки. 

Також обирайте помаду зі зволожувальним ефектом. Це дуже важливо, адже губи потребують догляду, аби вони не стали сухими й не почали лущитися. До того ж зволоження допоможе візуально приховати мімічні зморшки.

Найкращий колір помад для жінки у віці (ілюстрація: freepik.com)

Для жінок після 40-50 років найбільш вдалими кольорами помад стануть такі варіанти:

  • ніжні та персикові відтінки - вони візуально омолодять й додадуть образу легкості
  • насичений червоний - важливо обрати саме класичний колір, без додаткових напівтонів та відблисків
  • теплі відтінки - вони підкреслять білі зуби й приховають вік.

Якщо ви хочете більш сміливіший макіяж, то придивіться до помад з блискітками. Втім, важливо врахувати, що тоді від мерехтіння на очах та занадто сяючого консилера варто відмовитися. Обирайте лише один акцент, аби не зіпсувати увесь результат надлишком блискіток.

А якщо ж ви не хочете яскравих кольорів, оберіть прозорий блиск і ніжний олівець. Підведіть губи й розтушуйте лінії, а потім покрийте їх блиском. Ви отримаєте ефект "зацілованих" губ. 

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old, Ukr Media, The Vogue.

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