Найкращі кольори помад для жінок після 40 років. Приховають зморшки та вік

Вдалий макіяж може не тільки підкреслити красу, а ще й приховати вік. Втім, для цього важливо правильно підібрати косметику, особливу увагу слід приділити помаді.
Як жінкам після 40 років підібрати колір помади, аби приховати вік та зморшки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Для початку варто визначитися з текстурою, адже у помаді величезне значення має ще й вона. Атласна, матова або з блискітками - кожна з текстур має свої плюси та мінуси.
Втім, жінкам після 40 років підійдуть лише атласні та шиммерні помади. Річ у тому, що матова текстура лише підкреслить зморшки.
Також обирайте помаду зі зволожувальним ефектом. Це дуже важливо, адже губи потребують догляду, аби вони не стали сухими й не почали лущитися. До того ж зволоження допоможе візуально приховати мімічні зморшки.
Найкращий колір помад для жінки у віці (ілюстрація: freepik.com)
Якщо ви хочете більш сміливіший макіяж, то придивіться до помад з блискітками. Втім, важливо врахувати, що тоді від мерехтіння на очах та занадто сяючого консилера варто відмовитися. Обирайте лише один акцент, аби не зіпсувати увесь результат надлишком блискіток.
А якщо ж ви не хочете яскравих кольорів, оберіть прозорий блиск і ніжний олівець. Підведіть губи й розтушуйте лінії, а потім покрийте їх блиском. Ви отримаєте ефект "зацілованих" губ.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old, Ukr Media, The Vogue.