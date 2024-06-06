Найкращі кольори помад для жінок після 40 років. Приховають зморшки та вік

Найбільш вдалі відтінки помад для жінок

Для початку варто визначитися з текстурою, адже у помаді величезне значення має ще й вона. Атласна, матова або з блискітками - кожна з текстур має свої плюси та мінуси.

Втім, жінкам після 40 років підійдуть лише атласні та шиммерні помади. Річ у тому, що матова текстура лише підкреслить зморшки.

Також обирайте помаду зі зволожувальним ефектом. Це дуже важливо, адже губи потребують догляду, аби вони не стали сухими й не почали лущитися. До того ж зволоження допоможе візуально приховати мімічні зморшки.

Найкращий колір помад для жінки у віці (ілюстрація: freepik.com)

Для жінок після 40-50 років найбільш вдалими кольорами помад стануть такі варіанти:

ніжні та персикові відтінки - вони візуально омолодять й додадуть образу легкості

насичений червоний - важливо обрати саме класичний колір, без додаткових напівтонів та відблисків

теплі відтінки - вони підкреслять білі зуби й приховають вік.

Якщо ви хочете більш сміливіший макіяж, то придивіться до помад з блискітками. Втім, важливо врахувати, що тоді від мерехтіння на очах та занадто сяючого консилера варто відмовитися. Обирайте лише один акцент, аби не зіпсувати увесь результат надлишком блискіток.

А якщо ж ви не хочете яскравих кольорів, оберіть прозорий блиск і ніжний олівець. Підведіть губи й розтушуйте лінії, а потім покрийте їх блиском. Ви отримаєте ефект "зацілованих" губ.