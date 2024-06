Найкращі кольори помад для жінок після 40 років. Приховають зморшки та вік

Нагадаємо, раніше ми називали 5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, який макіяж для жінок після 50 "мінусне" одразу 10 років.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old, Ukr Media, The Vogue.