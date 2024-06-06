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Лучшие цвета помады для женщин после 40 лет. Скроют морщины и возраст

Как подобрать помаду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Удачный макияж может не только подчеркнуть красоту, но и скрыть возраст. Впрочем, для этого важно правильно подобрать косметику, особое внимание следует уделить помаде.

Как женщинам после 40 лет подобрать цвет помады, чтобы скрыть возраст и морщинки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Наиболее удачные оттенки помад для женщин

Для начала следует определиться с текстурой, ведь в помаде огромное значение имеет еще и она. Атласная, матовая или с блестками - каждая из текстур имеет свои плюсы и минусы.

Впрочем, женщинам после 40 лет подойдут только атласные и шиммерные помады. Дело в том, что матовая текстура лишь подчеркнет морщинки.

Также выбирайте помаду с увлажняющим эффектом. Это очень важно, ведь губы нуждаются в уходе, чтобы они не стали сухими и не начали шелушиться. К тому же увлажнение поможет зрительно скрыть мимические морщинки.

Лучший цвет помад для женщины в возрасте (иллюстрация: freepik.com)

Для женщин после 40-50 лет наиболее удачными цветами помад станут следующие варианты:

  • нежные и персиковые оттенки - они визуально омолодят и придадут образу легкости
  • насыщенный красный - важно выбрать именно классический цвет, без дополнительных полутонов и бликов.
  • теплые оттенки - они подчеркнут белые зубы и скроют возраст.

Если вы хотите более смелый макияж, то присмотритесь к помадам с блестками. Впрочем, важно учесть, что тогда от мерцания на глазах и слишком сияющего консилера следует отказаться. Выбирайте только один акцент, чтобы не испортить весь результат излишком блесток.

А если вы не хотите ярких цветов, выберите прозрачный блеск и нежный карандаш. Подведите губы и растушуйте линии, затем покройте их блеском. Вы получите эффект "зацелованных" губ.

Напомним, ранее мы называли 5 худших идей маникюра на короткие ногти, которые никогда не будет делать стильная и дорогая женщина.

Кроме того, недавно стало известно, какой макияж для женщин после 50 "минуснет" сразу 10 лет.

При написании материала были использованы источники: 50 is not old, Ukr Media, The Vogue.

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