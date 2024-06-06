Лучшие цвета помады для женщин после 40 лет. Скроют морщины и возраст

Наиболее удачные оттенки помад для женщин

Для начала следует определиться с текстурой, ведь в помаде огромное значение имеет еще и она. Атласная, матовая или с блестками - каждая из текстур имеет свои плюсы и минусы.

Впрочем, женщинам после 40 лет подойдут только атласные и шиммерные помады. Дело в том, что матовая текстура лишь подчеркнет морщинки.

Также выбирайте помаду с увлажняющим эффектом. Это очень важно, ведь губы нуждаются в уходе, чтобы они не стали сухими и не начали шелушиться. К тому же увлажнение поможет зрительно скрыть мимические морщинки.

Лучший цвет помад для женщины в возрасте (иллюстрация: freepik.com)

Для женщин после 40-50 лет наиболее удачными цветами помад станут следующие варианты:

нежные и персиковые оттенки - они визуально омолодят и придадут образу легкости

насыщенный красный - важно выбрать именно классический цвет, без дополнительных полутонов и бликов.

теплые оттенки - они подчеркнут белые зубы и скроют возраст.

Если вы хотите более смелый макияж, то присмотритесь к помадам с блестками. Впрочем, важно учесть, что тогда от мерцания на глазах и слишком сияющего консилера следует отказаться. Выбирайте только один акцент, чтобы не испортить весь результат излишком блесток.

А если вы не хотите ярких цветов, выберите прозрачный блеск и нежный карандаш. Подведите губы и растушуйте линии, затем покройте их блеском. Вы получите эффект "зацелованных" губ.