Цей макіяж для жінок після 50 "мінусне" одразу 10 років: красу не зіпсує навіть літня спека

Макіяж здатен не тільки підкреслити красу жінку, а ще й візуально її омолодити. Але влітку, коли стає спекотно, дуже важливо підібрати правильні й вдалі косметичні "хаки", аби не тільки "мінуснути" 10 років, а ще й не обтяжити свій образ надлишком ацентів.

Як фарбуватися жінкам після 50 років, аби мати молодий вигляд, а також у чому полягає секрет літнього мейкапу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Омолоджуючий макіяж - почніть зі шкіри

Догляд за шкірою - головний секрет краси й молодості. Влітку не забувайте про захист від сонця. Окрім цього, використовуйте тональний крем з ефектом зволоження, якщо помічаєте сухість.

Жінкам після 40 та 50 років краще обирати легкі засоби, такі як ВВ-крем. Вони не будуть "забивати" пори й не почнуть "сповзати" під час спеки. Якщо ж ви помічаєте якісь незначні недоліки - приховайте їх консилером, бажано вологим, а не сухим.

Як доглядати за шкірою після 55 років (ілюстрація: freepik.com)

Як виглядати молодше за свій вік - не забувайте про губи

Основне правило літнього макіяжу - захист та зволоження. І це стосується не тільки шкіри. Підберіть помаду зі зволожувальним ефектом та SPF. Також не забувайте про легкі скраби.

Жінкам у віці не слід обирати занадто яскраві помади. Найкращим варіантом буде нейтральний відтінок, який лише вирівняє тон та освіжить губи. Червоні та темні помади влітку недоречні.

Макіяж для жінок після 50 (ілюстрація: freepik.com)

Брови

Жінкам у віці потрібно відмовитися від експериментів з формою брів. Красу та молодість поверне натуральна форма, яку можна відновити звичайним олівцем. Але дуже важливо підібрати стійкий продукт правильного кольору.

Макіяж для жінок після 45 років має бути ледь помітним. Підбирайте олівець або гель для брів, максимально наближений до вашого кольору волосся. Якщо ж ви носите сивину, спробуйте ніжні й приглушені відтінки. Головне - промальовуйте волосинки брів, а не зафарбовуйте усю форму однією товстою лінією.

Як фарбувати брови жінкам після 55 років (ілюстрація: freepik.com)

Як підібрати макіяж жінці за 55 - зробіть акцент на очах

Саме в теплу пору року ви можете візуально приховати свій вік завдяки вдалому макіяжу. Річ у тому, що правильний акцент на очах здатний перетворити вас на головну красуню цього літа.

Для цього підбирайте ніжні та натуральні відтінки тіней. Чудово підійдуть персикові та кремові кольори. Відмовтеся від "смокі", підводити очі варто лише нетвердим олівцем та дуже обережно. Не забувайте, що влітку тіні можуть "скочуватися", а тому обирайте кремові та стійкі продукти.

Секрет макіяжу для жінок у віці (ілюстрація: freepik.com)

Макіяж для жінок після 40 років - важливий аспект

Завершувати макіяж слід рум'янами або бронзером. Але тут є декілька важливих моментів. Не наносіть рожеві та червоні рум'яна на вилиці, так ви лише додасте собі віку.

А бронзер використовуйте виключно за призначенням, а не для контурінга. Зафіксувати макіяж вам допоможе або мінеральна пудра, або спрей з легким сяйвом.