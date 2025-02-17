Найкращі ідеї манікюру на весну. 5 дизайнів, які виглядають дійсно дорого

Блискітки та втирка

Цей дизайн робить ручки дуже витонченими. Його великий плюс у тому, що втирку можна робити на нігтях будь-якої форми та довжини. Якщо ви любите короткий манікюр або квадрат з гострими кутами, або ж вам до вподоби довга "балерина" - світле покриття з легким блиском матиме прекрасний вигляд у будь-якому разі.

Манікюр "черепашки"

Такий дизайн матиме вдалий вигляд на ручках будь-якого віку. Він не надто яскравий, але водночас наділений своєю цікавою "родзинкою". До того ж цей дизайн можуть повторити і ті, хто самостійно фарбує нігті, і ті, хто ходить робити покриття в салоні.

Молочний металік

А цей дизайн чимось схожий на перший, але він без блискіток і має на увазі більш щільний відтінок покриття. І якщо ви любите молочні нігті, спробуйте додати трендовий акцент у вигляді срібної втирки. Здавалося б, нічого складного, а такі нігтики моментально стають чарівними.

"Котяче око"

Не варто думати, що "котячий" дизайн буває тільки темним або практично прозорим. Спробуйте такий ефект на теплих тілесних відтінках, ви будете здивовані - переливи кольору матимуть дуже дорогий вигляд.

Червоний вітраж

Цей дизайн "підірвав" тренди напередодні Дня всіх закоханих. І він виявився настільки вдалим, що буде модним ще й навесні. Важливо лише правильно підібрати відтінки. Чорний (який треба наносити першим) має бути максимально насиченим, а червоний - напівпрозорим, але з "правильною" червоністю (без морквяного кольору).

Стильний манікюр на весну (скріншот)