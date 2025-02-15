З чим носити трендову спідницю-шорти: стильні образи на весну 2025

Спідниця-шорти - один з найстильніших і найпрактичніших трендів весни 2025 року. Цей універсальний предмет одягу ідеально підходить для мінливої весняної погоди. Модниці в усьому світі вже оцінили його функціональність і стиль, і в наступному сезоні спідниця-шорти стане справжнім мастхевом у гардеробі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, які стилізувати спідницю-шорти з високими чоботами та верхнім одягом.

Чому спідниця-шорти - тренд 2025 року

Зручність і свобода рухів

Спідниця-шорти - це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт і свободу. Вона дозволяє рухатися вільно, не обмежуючи вас у рухах, як класична спідниця. Особливо це важливо навесні, коли погода ще може бути непередбачуваною, а вам потрібно залишатися активною і впевненою в собі.

Поєднання стилю і практичності

Спідниця-шорти ідеально пасує для повсякденних образів, а також для більш спортивних або міських луків. Вона дає змогу створити стильний і динамічний образ, який буде актуальним як для дня в офісі, так і для прогулянки з друзями або на зустрічі.

Різноманіття фасонів

Навесні 2025 року модні бренди пропонують широкий асортимент спідниць-шортів різних фасонів, довжини та матеріалів. Ви зможете вибрати як короткі моделі для спекотних днів, так і подовжені варіанти для більш прохолодної погоди. Крім того, спідниця-шорти можуть бути виконані з різних тканин - від деніму до легкої бавовни і навіть шкіри.



Стильні луки зі спідницею-шортами (колаж: РБК-Україна)

Як носити спідницю-шорти

Блогерка продемонструвала три стильних образи. Для першого вона вибрала спідницю-шорти молочного відтінку з асиметричним передом. Під цю деталь гардероба вона одягла напівпрозорі капронові колготки, а також білу майку і високі чоботи на грубій підошві.

Доповнити лук вона вирішила светром, передню частину якого заправила в спідницю-шорти. Рукава вона злегка підвернула, щоб акцентувати увагу на найхудішій частині - зап'ясті. Завершували образ невелика сумка і сіре пальто.



Блогерка показала образ зі спідницею-шортами (скриншот)

Для другого луку дівчина обрала ультракоротку спідницю-шорти коричневого відтінку. Свій образ вона доповнила базовими речами, які є в гардеробі в кожної: футболкою, светром у стилі оверсайз світло-коричневого відтінку і високими чобітьми на плоскому ходу. Цього разу верхнім одягом вона обрала вкорочене пальто в тон до спідниці.



Блогерка показала образ зі спідницею-шортами (скриншот)

Третій лук блогерка вирішила продемонструвати з чорною спідницею-шортами та сірим светром. Доповнити його вона вирішила високими чобітьми й пальто асфальтового відтінку.



Блогерка показала образ зі спідницею-шортами (скриншот)

Зазначимо, що спідниця-шорти може бути й вечірнім варіантом для більш теплих весняних днів. Її можна поєднувати з елегантними топами на тонких бретелях, яскравими аксесуарами та високими підборами. Цей образ ідеально підходить для вечірок, вечер у ресторанах або модних подій.