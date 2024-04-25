10 лучших графических редакторов на любой вкус. Они абсолютно бесплатные!

Самые передовые графические редакторы, такие как программы от Adobe, стоят значительных средств. Однако существуют бесплатные альтернативы, которые предоставляют достойный набор функций, достаточный для удовлетворения потребностей большинства пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших бесплатных графических редакторах, которые помогут даже новичкам.

Inkscape

Этот универсальный графический редактор предоставляет широкий спектр инструментов и функций, которые часто отсутствуют в других аналогичных программах. Среди них особо стоит выделить альфа-смешивание, клонирование объектов и использование маркеров.

Полная совместимость с различными цветовыми моделями делает Inkscape привлекательной альтернативой Adobe Illustrator как в веб-дизайне, так и в области полиграфии. Несмотря на простой интерфейс, в этой программе можно создавать как простые, так и сложные проекты.

Особое внимание заслуживают такие функции, как конвертация растровых изображений в векторные, создание обводки с изменяемой шириной и поддержка файлов формата Illustrator.

Inkscape (фото: Inkscape)

Vectr

Vectr предоставляет полный набор функций, необходимых для создания векторной графики, а также множество возможностей для использования фильтров, теней и шрифтов, что позволяет решить большинство ежедневных задач дизайнера.

Особенно ценными являются возможности совместного редактирования и синхронизации, которые позволяют работать в коллаборации с другими пользователями в любое время и в любом месте.

Приложение предоставляется бесплатно, но с ограничением на 30 МБ дискового пространства. В премиум-версии отсутствует это ограничение. Кроме того, она предоставляет доступ к эксклюзивным наборам контента и функциям искусственного интеллекта, таким как удаление фона и генерация изображений по текстовым описаниям.

Vectr (фото: Snapcraft)

BoxySVG

BoxySVG - простой инструмент для создания векторной графики, который пригодится как начинающим веб-дизайнерам и разработчикам, так и опытным профессионалам. Он работает прямо в браузере и не уступает настольным редакторам по функциональности.

Приложение отличается интуитивным интерфейсом и высокой производительностью. В нем есть все основные инструменты, такие как карандаши, кисти, текст, клонирование и формы, хотя его арсенал не так велик, как у профессионального софта.

BoxySVG поддерживает горячие клавиши и позволяет экспортировать проекты во все популярные форматы файлов.

BoxySVG (фото: SitePoint)

GIMP

GIMP - это бесплатное графическое приложение с открытым исходным кодом. Оно предлагает обширный набор инструментов для рисования, коррекции цвета, клонирования, выделения, улучшения и других операций.

Интерфейс GIMP отличается от популярного Photoshop, но поиск необходимых инструментов здесь не занимает много времени.

Команда GIMP обеспечила совместимость с различными форматами изображений, что позволяет легко работать с ними. Кроме того, в программе имеется встроенный файловый менеджер, аналогичный Bridge в продуктах от Adobe.

GIMP (фото: Desde Linux)

Photo Pos Pro

Если вы пользователь Windows и не нуждаетесь в таком обширном наборе инструментов, как в GIMP, то вы можете обратить внимание на Photo Pos Pro - отличный выбор для редактирования изображений.

Приложение специализируется на операциях с фотографиями и прекрасно справляется с базовыми задачами, такими как коррекция контраста, освещения и насыщенности. Однако Photo Pos Pro также подходит для выполнения более сложных манипуляций.

Программа отличается дружелюбным интерфейсом и подробной справкой, что делает ее удобной для начинающих пользователей.

Photo Pos Pro (фото: 1progs)

Paint.NET

Paint.NET - это альтернатива встроенной программе Paint в Windows. Несмотря на сходство в названиях, они значительно отличаются: Paint.NET представляет собой более продвинутый и функциональный редактор.

Команда разработчиков уделяет особое внимание удобству использования и внедряет в Paint.NET функции, направленные на редактирование изображений, а не создание графики. Тем не менее в программе есть возможности для управления перспективой, манипулирования пикселями на холсте, клонирования выделенных областей и многое другое.

Благодаря поддержке слоев, широкому выбору инструментов для выделения и настроек, таких как яркость, контрастность и кривые, Paint.NET может быть отличной альтернативой Photoshop.

Вы можете скачать Paint.NET бесплатно с официального сайта, но также есть возможность приобрести его в магазине Windows Store за 10 долларов, если вы хотите поддержать разработчиков.

Paint.NET (фото: Microsoft Store)

Pinta

Pinta - это легкий редактор с открытым исходным кодом, который вдохновлен Paint.NET. В отличие от последнего, Pinta доступен на всех популярных платформах и обеспечивает возможности для создания и редактирования растровых изображений.

Программа обладает хорошим балансом между простотой использования и функциональностью. С ее помощью любой пользователь сможет легко выполнять стандартные задачи, такие как рисование линий и фигур, удаление частей объектов, применение различных эффектов и работа с несколькими слоями.

Pinta (фото: Snapcraft)

Pixlr

Pixlr предоставляет доступ к более чем 600 эффектам, наложениям и рамкам. В этом сервисе вы сможете выполнить все основные задачи фоторедактора, такие как изменение размера изображений, их обрезка, удаление эффекта красных глаз, отбеливание зубов и многое другое.

Если вы знакомы с Photoshop, то вы легко разберетесь с веб-версией Pixlr, так как интерфейсы этих редакторов очень похожи.

Программу можно использовать бесплатно с ограничением на загрузку 3 фотографий в день и с наличием рекламы. Также доступна премиум-версия Pixlr без указанных ограничений, которая предлагается по подписке за 2 доллара в месяц и выше.

Pixlr (фото: Pixlr Blog)

RawTherapee

RawTherapee - это глубокий редактор для обработки RAW-файлов, обладающий широким спектром возможностей. Изобилие настроек делает его немного сложным для новичков, однако более опытные пользователи найдут здесь множество ценных инструментов.

В RawTherapee можно тонко настроить каждую деталь фотографии, корректировать резкость, цветовой баланс, устранять шумы, а также регулировать экспозицию, баланс белого, кривые и множество других параметров. При этом благодаря неразрушающим инструментам исходное изображение остается неизменным до завершения работы.

RawTherapee (фото: Wikimedia)

Blender

Blender - это передовой бесплатный редактор трехмерной графики с открытым исходным кодом, который заслуженно считается одним из лучших в своем классе и доступен на всех основных платформах.

В Blender существует огромное сообщество пользователей, а разработчики постоянно совершенствуют программу, добавляя новые функции и улучшая уже существующие. Этот редактор предоставляет полный набор инструментов для работы с трехмерной графикой: моделирование, текстурирование, анимация, рендеринг и композитинг объектов.

Blender (фото: Wikimedia)