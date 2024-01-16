Найкращі фото дикої природи крупним планом 2023: названо переможців конкурсу

У світі завершився конкурс "Фотограф року крупним планом". Переможці та номінанти вразили навіть суддів, які давно працюють у цій сфері.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про науку IFLScience ділиться найбільш дивовижними світлинами з конкурсу.
Звання "Молодий фотограф року крупним планом" отримав 17-річний іспанський фотограф Карлос Перес Наваль з фотографією мавританського гекона, який лазить по стіні. На його зображенні видно як гекона, так і деякі мінеральні "дерева".
Гекон лазить по стіні з мінеральними "деревами" (фото: iflscience.com)
Британський фотограф Баррі Вебб переміг у категорії "Гриби та слизова пліснява". Це вже третя перемога поспіль для Вебба в цій категорії. Його незвичайна світлина цвілі з короною з льоду забезпечила фотографу ще один тріумф.
Гриб з "короною" з льоду на шапочці (фото: iflscience.com)
У категорії "Комахи" переможне зображення Рене Крекеля, зроблене в Нідерландах, показує групу лісових мурах, які захищають своє гніздо, розпилюючи кислоту.
Мурахи захищають мурашник від ворогів (фото: iflscience.com)
Тим часом у категорії "Портрет безхребетних" переміг Тібор Молнар із зображенням "обличчя" паличника.
"Обличчя" паличника зблизька (фото: iflscience.com)
Цього року на участь у конкурсі надійшло майже 12 000 заявок із 67 країн світу. Двадцять три судді з різних наукових галузей оцінювали роботи учасників протягом понад 20 годин спільного суддівства.
Раніше ми показували найсмішніші фото дикої природи. Цього року перемогло кенгуру, яке стало гітаристом.
Читайте також, яке унікальне явище з'являється в Україні лише взимку.