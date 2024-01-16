Найкращі фото дикої природи крупним планом 2023: названо переможців конкурсу

Звання "Молодий фотограф року крупним планом" отримав 17-річний іспанський фотограф Карлос Перес Наваль з фотографією мавританського гекона, який лазить по стіні. На його зображенні видно як гекона, так і деякі мінеральні "дерева".

Гекон лазить по стіні з мінеральними "деревами" (фото: iflscience.com)

Британський фотограф Баррі Вебб переміг у категорії "Гриби та слизова пліснява". Це вже третя перемога поспіль для Вебба в цій категорії. Його незвичайна світлина цвілі з короною з льоду забезпечила фотографу ще один тріумф.

Гриб з "короною" з льоду на шапочці (фото: iflscience.com)

У категорії "Комахи" переможне зображення Рене Крекеля, зроблене в Нідерландах, показує групу лісових мурах, які захищають своє гніздо, розпилюючи кислоту.

Мурахи захищають мурашник від ворогів (фото: iflscience.com)

Тим часом у категорії "Портрет безхребетних" переміг Тібор Молнар із зображенням "обличчя" паличника.

"Обличчя" паличника зблизька (фото: iflscience.com)

Цього року на участь у конкурсі надійшло майже 12 000 заявок із 67 країн світу. Двадцять три судді з різних наукових галузей оцінювали роботи учасників протягом понад 20 годин спільного суддівства.