UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкраще тісто для чебуреків: Клопотенко розкрив свій "таємний" спосіб

Євген Клопотенко (фото: facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Тісто для домашніх чебуреків готувати дуже просто, але треба знати про кілька нюансів і хитрощів. Якщо все врахувати, отримаєте тонке тісто, яке буде покриватися апетитними пухирцями при смаженні.

Своїм "таємним" рецептом поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

В чому секрет тіста?

За словами Клопотенка, найкращим для чебуреків є спосіб, який передбачає заварювання тіста. Воно називається заварним і готується способом додавання окропу в борошно.

А секретним інгредієнтом буде звичайна горілка, яка виконуватиме роль розпушувача.

Важливий момент - заварене борошно має трохи остигнути, щоб яйця, які додаються, не згорнулися. Та й вимішувати було комфортніше.

Таке тісто підійде не тільки для чебуреків, але й для вареників чи пельменів.

Складники

  • 570 г пшеничного борошна (+ для підпилу)
  • 1 яйце
  • 10 мл горілки
  • 2 ст. л. олії
  • 300 мл гарячої води (мінімум 80-90 градусів, краще окріп)
  • дрібка солі

Покрокове приготування

У глибоку миску просійте 500 г пшеничного борошна, додайте дрібку солі, розмішайте. Потім акуратно влийте окріп, активно розмішуючи лопаткою чи ложкою, влийте 10 мл горілки та 2 ст. л. олії.

Продовжуйте вимішувати лопаткою. Коли тісто буде не надто гарячим, можете вимішувати руками.

Накрийте миску кухонним рушником чи плівкою та дайте тісту відпочити 20 хвилин.

Потім вбийте 1 яйце, додайте ще 70 г борошна та знову гарно вимісіть тісто руками. Чим краще вимісите, тим кращими будуть чебуреки.

Поділіть тісто на 6-8 кульок. І знову дайте відпочити, цього разу прямо на дошці протягом 10 хвилин.

Якщо плануєте робити з нього вареники чи пельмені, то залиште його доходити великою грудкою. А вже потім - розкатуйте і ліпіть найсмачніші чебуреки, вареники чи пельмені.

Раніше ми писали, як приготувати чебуреки вдома "як на морі".

Також Євген Клопотенко розповів про рецепт найсмачніших дерунів з м'ясом.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептчебурекиРецептиЕвгений Клопотенко