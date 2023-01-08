Найкраще тісто для чебуреків: Клопотенко розкрив свій "таємний" спосіб

В чому секрет тіста?

За словами Клопотенка, найкращим для чебуреків є спосіб, який передбачає заварювання тіста. Воно називається заварним і готується способом додавання окропу в борошно.

А секретним інгредієнтом буде звичайна горілка, яка виконуватиме роль розпушувача.

Важливий момент - заварене борошно має трохи остигнути, щоб яйця, які додаються, не згорнулися. Та й вимішувати було комфортніше.

Таке тісто підійде не тільки для чебуреків, але й для вареників чи пельменів.

Складники

570 г пшеничного борошна (+ для підпилу)

1 яйце

10 мл горілки

2 ст. л. олії

300 мл гарячої води (мінімум 80-90 градусів, краще окріп)

дрібка солі

Покрокове приготування

У глибоку миску просійте 500 г пшеничного борошна, додайте дрібку солі, розмішайте. Потім акуратно влийте окріп, активно розмішуючи лопаткою чи ложкою, влийте 10 мл горілки та 2 ст. л. олії.

Продовжуйте вимішувати лопаткою. Коли тісто буде не надто гарячим, можете вимішувати руками.

Накрийте миску кухонним рушником чи плівкою та дайте тісту відпочити 20 хвилин.

Потім вбийте 1 яйце, додайте ще 70 г борошна та знову гарно вимісіть тісто руками. Чим краще вимісите, тим кращими будуть чебуреки.

Поділіть тісто на 6-8 кульок. І знову дайте відпочити, цього разу прямо на дошці протягом 10 хвилин.

Якщо плануєте робити з нього вареники чи пельмені, то залиште його доходити великою грудкою. А вже потім - розкатуйте і ліпіть найсмачніші чебуреки, вареники чи пельмені.