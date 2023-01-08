Лучшее тесто для чебуреков: Клопотенко раскрыл свой "тайный" способ

Тесто для домашних чебуреков готовить очень просто, но нужно знать о нескольких нюансах и уловках. Если все сделать верно, получите тонкое тесто, которое будет покрываться аппетитными пузырьками при жарке.
Своим "тайным" рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.
По словам Клопотенко, лучшим для чебуреков является способ, предусматривающий заваривание теста. Оно называется заварным и готовится способом добавления кипятка в муку.
А секретным ингредиентом будет обычная водка, которая будет выполнять роль разрыхлителя.
Важный момент - заваренная мука должна немного остыть, чтобы добавляемые яйца не свернулись. Да и вымешивать было удобнее.
Такое тесто подойдет не только для чебуреков, но и для вареников или пельменей.
В глубокую миску просейте 500 г пшеничной муки, добавьте щепотку соли, размешайте. Затем аккуратно влейте кипяток, активно размешивая лопаткой или ложкой, влейте 10 мл водки и 2 ст. л. растительного масла.
Продолжайте вымешивать лопаткой. Когда тесто будет не очень горячим, можете вымешивать руками.
Накройте миску кухонным полотенцем или пленкой и дайте тесту отдохнуть 20 минут.
Затем вбейте 1 яйцо, добавьте еще 70 г муки и снова хорошо вымесите тесто руками. Чем лучше вымесите, тем лучше будут чебуреки.
Разделите тесто на 6-8 шариков. И снова дайте отдохнуть, на этот раз прямо на доске в течение 10 минут.
Если планируете делать из него вареники или пельмени, то оставьте его доходить большим комом. А уже потом – раскатывайте и лепите самые вкусные чебуреки, вареники или пельмени.
Раньше мы писали, как приготовить чебуреки дома "как на море".
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