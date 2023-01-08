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Лучшее тесто для чебуреков: Клопотенко раскрыл свой "тайный" способ

Евгений Клопотенко (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Тесто для домашних чебуреков готовить очень просто, но нужно знать о нескольких нюансах и уловках. Если все сделать верно, получите тонкое тесто, которое будет покрываться аппетитными пузырьками при жарке.

Своим "тайным" рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

В чем секрет теста?

По словам Клопотенко, лучшим для чебуреков является способ, предусматривающий заваривание теста. Оно называется заварным и готовится способом добавления кипятка в муку.

А секретным ингредиентом будет обычная водка, которая будет выполнять роль разрыхлителя.

Важный момент - заваренная мука должна немного остыть, чтобы добавляемые яйца не свернулись. Да и вымешивать было удобнее.

Такое тесто подойдет не только для чебуреков, но и для вареников или пельменей.

Составляющие

  • 570 г пшеничной муки (+ для подпыла)
  • 1 яйцо
  • 10 мл водки
  • 2 ст. л. масла
  • 300 мл горячей воды (минимум 80-90 градусов, но лучше кипяток)
  • щепотка соли

Пошаговое приготовление

В глубокую миску просейте 500 г пшеничной муки, добавьте щепотку соли, размешайте. Затем аккуратно влейте кипяток, активно размешивая лопаткой или ложкой, влейте 10 мл водки и 2 ст. л. растительного масла.

Продолжайте вымешивать лопаткой. Когда тесто будет не очень горячим, можете вымешивать руками.

Накройте миску кухонным полотенцем или пленкой и дайте тесту отдохнуть 20 минут.

Затем вбейте 1 яйцо, добавьте еще 70 г муки и снова хорошо вымесите тесто руками. Чем лучше вымесите, тем лучше будут чебуреки.

Разделите тесто на 6-8 шариков. И снова дайте отдохнуть, на этот раз прямо на доске в течение 10 минут.

Если планируете делать из него вареники или пельмени, то оставьте его доходить большим комом. А уже потом – раскатывайте и лепите самые вкусные чебуреки, вареники или пельмени.

Раньше мы писали, как приготовить чебуреки дома "как на море".

Также Евгений Клопотенко рассказал о рецепте самых вкусных дерунов с мясом.

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