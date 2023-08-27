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Найкраще передає стан української жінки. Стилістка Зеленської розкрила секрет, чому перша леді часто носить костюми

Чому Олена Зеленська часто ходить у костюмах (фото: facebook.com/olenazelenska official)
Автор: Анна Шиканова

Образи першої леді України Олени Зеленської українці часто обговорюють. І частіше хвалять, але іноді й лають. На різних заходах дружина президента рідко буває у сукнях та навіть спідницях, виняток - вишиванки. І найбільше Зеленська віддає перевагу брючним костюмам.

Хто займається гардеробом Олени Зеленської, і чому перша леді найчастіше ходить у строгих костюмах – читайте у Styler нижче.

Хто займається гардеробом першої леді

Стилістка Олени Зеленської – засновниця українського бренду Gunia Project Наталія Каменська. З першої леді вони співпрацюють уже два роки й для гардеробу дружини президента стиліст використовує здебільшого українські бренди – Litkovska, Gasanova, Lake, AMG, COAT by Katya Silchenko.

Як розповіла Наталія Каменська в інтерв'ю для Elle, новий одяг для першої леді шиється лише для важливих поїздок, а все інше – комбінується з того, що є у шафі.

"Коли я вступала на посаду, в Олени Володимирівни був досить маленький гардероб. І я була щиро здивована такою позицією. Ми відмовилися від яскравих кольорів та сміливих експериментів. Тому що насправді, коли я прийшла у команду, я хотіла працювати з формами, конструкціями, кольором, робити цікавіші варіації класичного стилю. Безумовно, війна ці наміри зупинила.Тому ми вибрали лаконічний стиль: зі стриманим кроєм та кольоровою гамою.Але все одно це образ, що підкреслює силу Олени Володимирівни, її розум, інтелігентність, культуру та незалежність Якщо ж ви запитаєте, чи змінився гардероб першої леді, я відповім, що він трохи переформатувався. Мені здається, ми додали більше суконь", - розповіла стилістка.

Перша леді України Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вона зазначила, що до цього вона не мала досвіду роботи з політиками та персонами високого рівня. Як у дизайнера, у неї не було жодних обмежень, але з першої леді їй довелося багато чого навчитися.

"У кожного свій запит. Звичайно, з Оленою Володимирівною ми також проговорили, який саме одяг допоможе посилювати її діяльність. Я ознайомилася з певними правилами першої леді, але мені також було цікаво спостерігати, як вона дозволяє собі трохи більше", - наголосила дизайнерка.

Чому Олена Зеленська ходить у костюмах

За словами Каменської, для більшості виходів у суспільство та поїздок Олена Зеленська обирає костюми, а з прикрас - брошки. І для цього є певна причина.

"Плаття - це класно, але, на мою думку, зараз костюм краще передає стан української жінки. Це як символ того, що ми зібрані, сильні й завжди готові. А брючний костюм чоловічого крою тим більше надає впевненості. Чому перша леді все частіше з'являється в костюмах? Це послання світу: Україна бореться. До того ж ми намагаємося завжди враховувати й емоційний стан: якщо сьогодні немає настрою на сукню, то ми беремо костюм, який відповідає кольору та фасону", - пояснила стилістка.

Перша леді України Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вона зазначає, що у нинішніх реаліях часу на підготовку гардероба зазвичай немає, тому доводиться орієнтуватись дуже швидко.

"Раніше до важливих подій ми готувалися заздалегідь. Зараз такої розкоші ми не маємо. Графік на тиждень - це найстабільніше, що у нас є. З особливою увагою я підходжу до вибору брошок", - підкреслює дизайнер.

Вона розповіла, що деякі брошки були розроблені спеціально для першої леді й в колекції також багато брошок. Наразі стилістка намагається максимально підтримувати українських виробників.

Який існує протокол для першої леді

В Україні правила поведінки та дрес-код першої леді не затверджено якимось законодавчим актом. Але є норми та правила, яких Олена Зеленська дотримується.

"Є спільний протокол для якихось заходів та зустрічей. І цей протокол поширюється на всіх членів делегації. Якщо не можна відкривати плечі, лікті чи щиколотки, то цього не можна робити не лише першій леді, а й усім присутнім жінкам. Для перших осіб цей протокол більш строгий, тому що до них привернуто більше уваги. А є загальноприйняті правила етикету, дотримуючись яких, ти в принципі не схибнеш", - зазначає Каменська.

Перед важливими поїздками стилістка завжди уважно вивчає протокол та радиться з експертами з етикету. Якщо є знайомі в тій країні, куди їде перша леді, вона намагається уточнити всі нюанси, щоб не потрапити у халепу.

Перша леді України Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

З початку повномасштабного вторгнення роботу стилістів та візажистів було поставлено на паузу на кілька місяців. Після - комбінували з того, що вже було у гардеробі. Але потім стало відомо, що Олена Зеленська виступить у Конгресі США.  прийшлося продумувати образ першої леді України. 

За словами стилістки, за час війни гардероб першої леді оновився зовсім небагато - буквально на 10%.

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