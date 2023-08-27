Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы

Кто занимается гардеробом первой леди

Стилистка Елены Зеленской - основательница украинского бренда Gunia Project Наталия Каменская. С первой леди они сотрудничают уже два года и для гардероба жены президента стилист использует в основном украинские бренды - Litkovska, Gasanova, Lake, AMG, The COAT by Katya Silchenko.

Как рассказала Наталия Каменская в интервью для Elle, новая одежда для первой леди шьется только для важных поездок, а все остальное - комбинируется из того, что есть в шкафу.

"Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб. И я была искренне удивлена такой позицией. Мы отказались от ярких цветов и смелых экспериментов. Потому что на самом деле, когда я пришла в команду, я хотела работать с формами, конструкциями, цветом, делать более интересные вариации классического стиля. Безусловно, война эти намерения остановила. Поэтому мы выбрали лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой гаммой. Но все равно это образ, подчеркивающий силу Елены Владимировны, ее ум, интеллигентность, культуру и независимость. Если же вы спросите, изменился ли гардероб первой леди, я отвечу, что он немного переформатировался. Мне кажется, мы добавили больше платьев", - рассказала стилистка.

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Она отметила, что до этого у нее не было опыта работы с политиками и персонами высокого уровня. Как у дизайнера, у нее не было никаких ограничений, но с первой леди ей пришлось многому научиться.

"У каждого свой запрос. Конечно, с Еленой Владимировной мы также проговорили, какая именно одежда поможет усиливать ее деятельность. Я ознакомилась с определенными правилами первой леди, но мне также было интересно наблюдать, как она позволяет себе немножечко больше", - подчеркнула дизайнер.

Почему Елена Зеленская ходит в костюмах

По словам Каменской, для большинства выходов в общество и поездок Елена Зеленская выбирает костюмы, а из украшений - брошки. И для этого есть определенная причина.

"Платья - это классно, но, мне кажется, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенность. Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это послание миру: Украина борется. К тому же мы стараемся всегда учитывать и эмоциональное состояние: если сегодня нет настроения на платье, то мы берем костюм, отвечающий цвету и фасону", - пояснила стилистка.

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Она отмечает, что в нынешних реалиях времени на подготовку гардероба обычно нет, поэтому приходится ориентироваться очень быстро.

"Раньше к важным событиям мы готовились заранее. Сейчас такой роскоши у нас нет. График на неделю - это самое стабильное, что у нас есть. С особым вниманием я подхожу к выбору брошей", - подчеркивает дизайнер.

Она рассказала, что некоторые броши были разработаны специально для первой леди и в коллекции также много винтажных брошек. Сейчас стилистка старается максимально поддерживать украинских производителей.

Какой существует протокол для первой леди

В Украине правила поведения и дресс-код первой леди не утверждены каким-то законодательным актом. Но есть нормы и правила, которых Елена Зеленская придерживается.

"Есть общий протокол для каких-то мероприятий и встречей. И этот протокол распространяется на всех членов делегации. Если нельзя открывать плечи, локти или щиколотки, то этого нельзя делать не только первой леди, но и всем присутствующим женщинам. Для первых лиц этот протокол более строгий, так как к ним привлечено больше внимания. А есть общепринятые правила этикета, придерживаясь которых, ты в принципе не промахнешься", - отмечает Каменская.

Перед важными поездками стилистка всегда внимательно изучает протокол и советуется с экспертами по этикету. Если есть знакомые в той стране, куда едет первая леди, она старается уточнить все нюансы, чтобы не попасть в неприятность.

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

С начала полномасштабного вторжения работа стилистов и визажистов была поставлена на паузу на несколько месяцев. После - комбинировали из того, что уже было в гардеробе. Но потом стало известно, что Елена Зеленская выступит в Конгрессе США. И пришлось продумывать образ первой леди Украины.

По словам стилистки, за время войны гардероб первой леди обновился совсем немного - буквально на 10%.