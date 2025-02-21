Найкраща редиска для України: 6 сортів, які гарантовано дадуть багатий урожай

"Французький сніданок"

Цей ранньостиглий сорт відомий своєю надзвичайною скоростиглістю - врожай можна збирати вже через 20-25 днів після посіву. Коренеплоди циліндричної форми, червоно-білі, з ніжним, слабо-гострим смаком. "Французький сніданок" цінується за стабільну врожайність та стійкість до розтріскування. Ідеально підходить для ранньої весняної посадки та вирощування під плівкою.

"Сора"

Ультраранній сорт, дозріває за 18-20 днів. Коренеплоди округлі, яскраво-червоні, рівні, з соковитою та хрусткою м'якоттю. "Сора" відрізняється дружнім дозріванням та високою товарністю. Чудово підходить для отримання ранньої пучкової продукції. Стійкий до стрілкування, що важливо для весняної посадки.

"Червоний велетень"

Середньостиглий сорт, дозріває за 30-35 днів. Назва говорить сама за себе - коренеплоди великі, округлі, яскраво-червоні, можуть досягати ваги 100-150 г. М'якоть біла, соковита, слабо-гостра. "Червоний велетень" відрізняється високою врожайністю та добре зберігається. Підходить для споживання у свіжому вигляді та для переробки.

"Дієго"

Ранньостиглий гібрид, дозріває за 23-25 днів. Коренеплоди округлі, насиченого червоного кольору, вирівняні за розміром. "Дієго" цінується за високу врожайність, стійкість до стрілкування та відмінні смакові якості. М'якоть щільна, соковита, без гіркоти. Гібрид добре адаптований до різних умов вирощування та стійкий до основних хвороб редиски.

"Селеста F1"

Ще один популярний ранньостиглий гібрид, дозріває за 20-23 дні. Коренеплоди округлі, яскраво-червоні, гладенькі, вирівняні. "Селеста F1" відрізняється високою врожайністю, раннім та дружнім дозріванням, а також відмінними смаковими якостями. М'якоть хрустка, соковита, слабо-гостра. Гібрид стійкий до стрілкування та розтріскування.

"Рондар F1"

Ранньостиглий гібрид, дозріває за 22-25 днів. Коренеплоди округлі, яскраво-червоні, з тонким корінцем. "Рондар F1" відрізняється високою врожайністю, стійкістю до стрілкування та чудовим товарним виглядом. М'якоть біла, соковита, з приємним слабо-гострим смаком. Гібрид добре переносить перепади температур та підходить для вирощування в різних регіонах України.

Поради щодо вирощування редиски в Україні

Редиску можна висівати дуже рано навесні, як тільки дозволить ґрунт. Для отримання раннього врожаю можна використовувати плівкові укриття або теплиці. Повторні посіви городники рекомендують проводити кожні 2-3 тижні до середини травня, а потім з кінця серпня до середини вересня для осіннього врожаю.

Редиска любить сонячні, відкриті місця з пухким, родючим ґрунтом. Кращими попередниками є картопля, огірки, помідори, бобові.

Перед посадкою ґрунт потрібно перекопати, розпушити та внести органічні добрива (компост, перегній). Важкі ґрунти покращують додаванням піску та торфу.

Насіння редиски висівають на глибину 1-2 см, з відстанню між рядами 10-15 см. Після посіву ґрунт злегка ущільнюють та поливають.

Догляд за редискою полягає в регулярному поливі, розпушуванні ґрунту, проріджуванні сходів (за потреби) та підживленні (за бажанням). Важливо стежити за вологістю ґрунту, особливо в період формування коренеплодів.