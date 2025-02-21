Самый лучший редис для Украины: 6 сортов, которые гарантированно дадут богатый урожай

"Французский завтрак"

Этот раннеспелый сорт известен своей чрезвычайной скороспелостью - урожай можно собирать уже через 20-25 дней после посева. Корнеплоды цилиндрической формы, красно-белые, с нежным, слабо-острым вкусом. "Французский завтрак" ценится за стабильную урожайность и устойчивость к растрескиванию. Идеально подходит для ранней весенней посадки и выращивания под пленкой.

"Сора"

Ультраранний сорт, созревает за 18-20 дней. Корнеплоды округлые, ярко-красные, ровные, с сочной и хрустящей мякотью. "Сора" отличается дружным созреванием и высокой товарностью. Прекрасно подходит для получения ранней пучковой продукции. Устойчив к стрелкованию, что важно для весенней посадки.

"Красный великан"

Среднеспелый сорт, созревает за 30-35 дней. Название говорит само за себя - корнеплоды крупные, округлые, ярко-красные, могут достигать веса 100-150 г. Мякоть белая, сочная, слабо-острая. "Красный великан" отличается высокой урожайностью и хорошо хранится. Подходит для потребления в свежем виде и для переработки.

"Диего"

Раннеспелый гибрид, созревает за 23-25 дней. Корнеплоды округлые, насыщенного красного цвета, выровненные по размеру. "Диего" ценится за высокую урожайность, устойчивость к стрелкованию и отличные вкусовые качества. Мякоть плотная, сочная, без горечи. Гибрид хорошо адаптирован к различным условиям выращивания и устойчив к основным болезням редиса.

"Селеста F1"

Еще один популярный раннеспелый гибрид, созревает за 20-23 дня. Корнеплоды округлые, ярко-красные, гладкие, выровненные. "Селеста F1" отличается высокой урожайностью, ранним и дружным созреванием, а также отличными вкусовыми качествами. Мякоть хрустящая, сочная, слабо-острая. Гибрид устойчив к стрелкованию и растрескиванию.

"Рондар F1"

Раннеспелый гибрид, созревает за 22-25 дней. Корнеплоды округлые, ярко-красные, с тонким корешком. "Рондар F1" отличается высокой урожайностью, устойчивостью к стрелкованию и превосходным товарным видом. Мякоть белая, сочная, с приятным слабо-острым вкусом. Гибрид хорошо переносит перепады температур и подходит для выращивания в разных регионах Украины.

Советы по выращиванию редиса в Украине

Редис можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Для получения раннего урожая можно использовать пленочные укрытия или теплицы. Повторные посевы огородники рекомендуют проводить каждые 2-3 недели до середины мая, а затем с конца августа до середины сентября для осеннего урожая.

Редиска любит солнечные, открытые места с рыхлой, плодородной почвой. Лучшими предшественниками являются картофель, огурцы, помидоры, бобовые.

Перед посадкой почву нужно перекопать, разрыхлить и внести органические удобрения (компост, перегной). Тяжелые почвы улучшают добавлением песка и торфа.

Семена редиса высевают на глубину 1-2 см, с расстоянием между рядами 10-15 см. После посева почву слегка уплотняют и поливают.

Уход за редисом заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, прореживании всходов (при необходимости) и подкормке (по желанию). Важно следить за влажностью почвы, особенно в период формирования корнеплодов.