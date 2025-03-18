Найкраща каша для українців, яку треба їсти всім: коштує всього 15 гривень

Яку крупу треба їсти всім українцям?

Мова йде про пшеничну крупу, яка називається "Полтавською".

Крупа пшенична "Полтавська" - це зашліфоване зерно пшениці (без попереднього дроблення), яке має подовжену форму із загостреними кінцями. Крупа пшениці має приємний від жовтого (з ярої) до сіруватого (з озимої) колір. Також вона характеризується однаковою консистенцією практично всіх частинок.

В Україні ця крупа продається за ціною від 15,5 гривень за упаковку.

Ціна "Полтавської" крупи в Україні (Скриншот)

Чому ця каша - ідеальний вибір?

Джерело енергії

Полтавська каша виготовляється з пшеничних круп, які містять повільні вуглеводи. Це означає, що енергія вивільняється поступово, забезпечуючи відчуття ситості надовго. Вона ідеально підходить для сніданку, оскільки заряджає енергією на весь день.

Корисна для м’язів і серця

До складу пшеничних круп входить рослинний білок, необхідний для зміцнення м’язової тканини. Крім того, в ній є магній і калій, які підтримують роботу серцево-судинної системи та нормалізують тиск.

Покращує роботу мозку

Полтавська каша містить вітаміни групи B, які необхідні для правильної роботи нервової системи. Регулярне вживання цієї страви допомагає підвищити концентрацію уваги, зменшити стрес та підтримати пам’ять і когнітивні функції.

Допомагає травленню

Завдяки високому вмісту клітковини, полтавська каша сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Вона покращує травлення, виводить токсини та сприяє росту корисної мікрофлори в кишечнику.

Зміцнює кістки

У складі пшеничних круп є фосфор і кальцій, які необхідні для підтримки здоров’я кісток та зубів. Це особливо важливо для дітей, людей похилого віку та всіх, хто хоче зберегти міцний опорно-руховий апарат.

Чому її варто їсти всім українцям?

Полтавська каша - це доступне і поживне джерело корисних речовин, яке підходить для людей будь-якого віку. Вона легко засвоюється організмом, забезпечує необхідний баланс макро- і мікроелементів та допомагає підтримувати здоровий спосіб життя. Вона недорога, корисна та чудово підходить тим, хто поститься.

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