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Найкорисніша українська каша, яка навіть лікує хвороби

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Субота 15 липня 2023 08:01
Найкорисніша українська каша, яка навіть лікує хвороби Яка українська каша найкорисніша (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Каші користуються великою популярністю серед українців. Це відмінний гарнір до м'ясних, рибних чи овочевих страв. Але серед них є справжня королева, яку вважають ледь не ліками від усіх хвороб.

Про цей диво-продукт розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Лідером є гречка!

За словами медика, в цій каші найбільше антиоксидантів та мінералів. Її можна їсти тим, хто сидить на дієті, звісно ж, не кидаючи туди півпачки масла.

Її можна вживати діабетикам, бо в ній низький глікемічний індекс.

Якщо її сильно не переварювати, то збережуться флавоноїди, кверцитин, який треба тим, у кого є проблеми з судинами.

"Він (кверцетин. - Ред.) зміцнює судинну стінку та має протизапальну дію. Корисний тим, у кого є варикоз", - каже лікар.

У гречці міститься 12% рослинного білка, що корисно вегетаріанцям.

Зелена чи коричнева?

Більш корисною є зелена гречка, таку можна знайти на ринках і в супермаркетах. Справжнім суперфудом вона стане, якщо пророщувати її вдома.

В несмаженій гречці - максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.

Темна гречка - вже напівготовий продукт, який піддається термічній оробці. Тому вона менш корисна. Але якщо її не варити, а наприклад, запарювати, крупа збереже більше корисних речовин.

Зелена гречка найкраще підходить для супів чи молочних каш, адже має гарну в'язкість. А от темну гречку використовують для гарнірів, пирогів і навіть додають в котлети.

Раніше лікар розповів, яке м'ясо він вважає найкориснішим, а яке - шкідливим.

Також читайте, яка група крові вважається найкращою.

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