Найкорисніша українська каша, яка навіть лікує хвороби
Каші користуються великою популярністю серед українців. Це відмінний гарнір до м'ясних, рибних чи овочевих страв. Але серед них є справжня королева, яку вважають ледь не ліками від усіх хвороб.
Про цей диво-продукт розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Лідером є гречка!
За словами медика, в цій каші найбільше антиоксидантів та мінералів. Її можна їсти тим, хто сидить на дієті, звісно ж, не кидаючи туди півпачки масла.
Її можна вживати діабетикам, бо в ній низький глікемічний індекс.
Якщо її сильно не переварювати, то збережуться флавоноїди, кверцитин, який треба тим, у кого є проблеми з судинами.
"Він (кверцетин. - Ред.) зміцнює судинну стінку та має протизапальну дію. Корисний тим, у кого є варикоз", - каже лікар.
У гречці міститься 12% рослинного білка, що корисно вегетаріанцям.
Зелена чи коричнева?
Більш корисною є зелена гречка, таку можна знайти на ринках і в супермаркетах. Справжнім суперфудом вона стане, якщо пророщувати її вдома.
В несмаженій гречці - максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.
Темна гречка - вже напівготовий продукт, який піддається термічній оробці. Тому вона менш корисна. Але якщо її не варити, а наприклад, запарювати, крупа збереже більше корисних речовин.
Зелена гречка найкраще підходить для супів чи молочних каш, адже має гарну в'язкість. А от темну гречку використовують для гарнірів, пирогів і навіть додають в котлети.
Раніше лікар розповів, яке м'ясо він вважає найкориснішим, а яке - шкідливим.
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