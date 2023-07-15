Самая полезная украинская каша, которая даже лечит болезни
Каши пользуются большой популярностью у украинцев. Это отличный гарнир к мясным, рыбным или овощным блюдам. Но среди них есть настоящая королева, которую считают чуть ли не лекарством от всех болезней.
Об этом чудо-продукте рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Лидером является гречка!
По словам медика, в этой каше больше антиоксидантов и минералов. Ее можно есть тем, кто сидит на диете, конечно же, не кидая туда полпачки масла.
Ее можно употреблять диабетикам, потому что у нее низкий гликемический индекс.
Если ее сильно не переваривать, то сохранятся флавоноиды, кверцитин, который нужен тем, у кого есть проблемы с сосудами.
"Он (кверцетин. - Ред.) укрепляет сосудистую стенку и оказывает противовоспалительное действие. Полезен тем, у кого есть варикоз", - говорит врач.
В гречке содержится 12% растительного белка, что полезно вегетарианцам.
Зеленая или коричневая?
Более полезна зеленая гречка, такую можно найти на рынках и в супермаркетах. Настоящим суперфудом она станет, если проращивать ее дома.
В нежареной гречке - максимум пользы. Так, в 100 г крупы содержится дневная норма витаминов группы В и витамина Е.
Темная гречка - уже полуготовый продукт, который подвергается термической обработке. Поэтому она менее полезна. Но если ее не варить, а к примеру, запаривать, крупа сохранит больше полезных веществ.
Зеленая гречка лучше подходит для супов или молочных каш, ведь имеет хорошую вязкость. А вот темную гречку используют для гарниров, пирогов и даже добавляют в котлеты.
Ранее врач рассказал, какое мясо он считает самым полезным, а какое - вредным.
Также читайте, какая группа крови считается лучшей.