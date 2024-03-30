Найкорисніша риба для жінок і чоловіків, яким за 50

Яка риба найкорисніша для людей після 50 років

На думку гастроентеролога Швеця, дуже корисною рибою вважається звичайний оселедець. У ньому міститься чимало поживних речовин, деякі з яких майже не зустрічаються в інших продуктах.

Оселедець містить жирні кислоти Омега-3, які:

знижують ризик серцево-судинних захворювань, таких як інсульт та інфаркт

зменшують запалення в організмі

покращують роботу мозку та пам'ять

знижують ризик розвитку деменції

зміцнюють кістки та суглоби.

Окрім цього, в оселедці міститься вітамін B12, який:

допомагає організму виробляти червоні кров'яні тільця

знижує ризик розвитку анемії

підтримує здоров'я нервової системи

знижує ризик розвитку депресії.

У чому користь оселедця (ілюстрація: pixabay.com)

Також оселедець містить вітамін D, який зміцнює кістки та зуби, знижує ризики розвитку раку й підтримує здоров'я імунної системи. А селен, який теж міститься у цій рибі, зміцнює організм та діє як потужний антиоксидант. Не слід ігнорувати і користь йоду, який покращує роботу щитоподібної залози та допомагає регулювати обмін речовин.

"За вмістом довголанцюгових (морських) Омега-3 жирних кислот оселедець випереджає лосось. Всі інші види риб і морепродуктів відстають зі значним відривом. Для отримання цільової кількості омеги треба з’їдати дві порції оселедця по 200 грамів на тиждень", - розповідав Швець.

Яку рибу їсти жінкам після 50 років (ілюстрація: freepik.com)

Корисні види риб для жінок та чоловік за 50 - що їсти окрім оселедця

Якщо ви хочете отримати корисні речовини, але з якихось причин не бажаєте їсти оселедець, придивіться до таких видів риби:

скумбрія - містить найбільше білку

форель - допомагає знизити рівень холестерину

лосось - покращує роботу кишківника, його називають джерелом білка для літніх людей

короп - нормалізує рівень цукру та покращує роботу мозку.

Не забувайте про індивідуальні потреби та можливу алергію на рибу. Важливо консультуватися з лікарем, який підбере оптимальну дієту саме для вас.