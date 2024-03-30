Самая полезная рыба для женщин и мужчин, которым за 50

Люди после 50 лет должны заботиться о своем здоровье и употреблять полезные продукты. Одним из них является рыба, но выбрать самый "витаминный" вид бывает непросто.
Какая рыба полезна пожилым людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: архивный материал диетолога Олега Швеца для Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Википедия, сайт Черкасского рыбоохранного патруля.
По мнению гастроэнтеролога Швеца, очень полезной рыбой считается обычная сельдь. В ней содержится немало питательных веществ, некоторые из которых почти не встречаются в других продуктах.
В чем польза сельди (иллюстрация: pixabay.com)
Также сельдь содержит витамин D, который укрепляет кости и зубы, снижает риск развития рака и поддерживает здоровье иммунной системы. А селен, который содержится в этой рыбе, укрепляет организм и действует как мощный антиоксидант. Не следует игнорировать и пользу йода, который улучшает работу щитовидной железы и помогает регулировать обмен веществ.
"По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю" , - рассказывал Швец.
Какую рыбу есть женщинам после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)
Если вы хотите получить полезные вещества, но по каким-то причинам не хотите есть сельдь, присмотритесь к таким видам рыбы:
Не забывайте об индивидуальных потребностях и возможной аллергии на рыбу. Важно консультироваться с врачом, который подберет оптимальную диету для вас.
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