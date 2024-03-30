Самая полезная рыба для женщин и мужчин, которым за 50

Какая рыба самая полезная для людей после 50 лет

По мнению гастроэнтеролога Швеца, очень полезной рыбой считается обычная сельдь. В ней содержится немало питательных веществ, некоторые из которых почти не встречаются в других продуктах.

Сельдь содержит жирные кислоты Омега-3, которые:

снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт

уменьшают воспаление в организме

улучшают работу мозга и память

снижают риск развития деменции

укрепляют кости и суставы.

Кроме этого, в сельди содержится витамин B12, который:

помогает организму производить красные кровяные тельца

снижает риск развития анемии

поддерживает здоровье нервной системы

снижает риск развития депрессии.

В чем польза сельди (иллюстрация: pixabay.com)

Также сельдь содержит витамин D, который укрепляет кости и зубы, снижает риск развития рака и поддерживает здоровье иммунной системы. А селен, который содержится в этой рыбе, укрепляет организм и действует как мощный антиоксидант. Не следует игнорировать и пользу йода, который улучшает работу щитовидной железы и помогает регулировать обмен веществ.

"По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю" , - рассказывал Швец.

Какую рыбу есть женщинам после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)

Полезные виды рыб для женщин и мужчин за 50 - что есть кроме сельди

Если вы хотите получить полезные вещества, но по каким-то причинам не хотите есть сельдь, присмотритесь к таким видам рыбы:

скумбрия - содержит больше всего белка

форель - помогает снизить уровень холестерина

лосось - улучшает работу кишечника, его называют источником белка для пожилых людей

карп - нормализует уровень сахара и улучшает работу мозга.

Не забывайте об индивидуальных потребностях и возможной аллергии на рыбу. Важно консультироваться с врачом, который подберет оптимальную диету для вас.