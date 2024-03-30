Самая полезная рыба для женщин и мужчин, которым за 50
Люди после 50 лет должны заботиться о своем здоровье и употреблять полезные продукты. Одним из них является рыба, но выбрать самый "витаминный" вид бывает непросто.
Какая рыба полезна пожилым людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: архивный материал диетолога Олега Швеца для Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Википедия, сайт Черкасского рыбоохранного патруля.
Какая рыба самая полезная для людей после 50 лет
По мнению гастроэнтеролога Швеца, очень полезной рыбой считается обычная сельдь. В ней содержится немало питательных веществ, некоторые из которых почти не встречаются в других продуктах.
Сельдь содержит жирные кислоты Омега-3, которые:
- снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт
- уменьшают воспаление в организме
- улучшают работу мозга и память
- снижают риск развития деменции
- укрепляют кости и суставы.
Кроме этого, в сельди содержится витамин B12, который:
- помогает организму производить красные кровяные тельца
- снижает риск развития анемии
- поддерживает здоровье нервной системы
- снижает риск развития депрессии.
В чем польза сельди (иллюстрация: pixabay.com)
Также сельдь содержит витамин D, который укрепляет кости и зубы, снижает риск развития рака и поддерживает здоровье иммунной системы. А селен, который содержится в этой рыбе, укрепляет организм и действует как мощный антиоксидант. Не следует игнорировать и пользу йода, который улучшает работу щитовидной железы и помогает регулировать обмен веществ.
"По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю" , - рассказывал Швец.
Какую рыбу есть женщинам после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)
Полезные виды рыб для женщин и мужчин за 50 - что есть кроме сельди
Если вы хотите получить полезные вещества, но по каким-то причинам не хотите есть сельдь, присмотритесь к таким видам рыбы:
- скумбрия - содержит больше всего белка
- форель - помогает снизить уровень холестерина
- лосось - улучшает работу кишечника, его называют источником белка для пожилых людей
- карп - нормализует уровень сахара и улучшает работу мозга.
Не забывайте об индивидуальных потребностях и возможной аллергии на рыбу. Важно консультироваться с врачом, который подберет оптимальную диету для вас.
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