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Самая полезная рыба для женщин и мужчин, которым за 50

Суббота 30 марта 2024 18:01
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Самая полезная рыба для женщин и мужчин, которым за 50 Какая рыба полезна для здоровья (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Люди после 50 лет должны заботиться о своем здоровье и употреблять полезные продукты. Одним из них является рыба, но выбрать самый "витаминный" вид бывает непросто.

Какая рыба полезна пожилым людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: архивный материал диетолога Олега Швеца для Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Википедия, сайт Черкасского рыбоохранного патруля.

Какая рыба самая полезная для людей после 50 лет

По мнению гастроэнтеролога Швеца, очень полезной рыбой считается обычная сельдь. В ней содержится немало питательных веществ, некоторые из которых почти не встречаются в других продуктах.

Сельдь содержит жирные кислоты Омега-3, которые:

  • снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт
  • уменьшают воспаление в организме
  • улучшают работу мозга и память
  • снижают риск развития деменции
  • укрепляют кости и суставы.

Кроме этого, в сельди содержится витамин B12, который:

  • помогает организму производить красные кровяные тельца
  • снижает риск развития анемии
  • поддерживает здоровье нервной системы
  • снижает риск развития депрессии.

Фото: Как определить пол сельди (pixabay.com)

В чем польза сельди (иллюстрация: pixabay.com)

Также сельдь содержит витамин D, который укрепляет кости и зубы, снижает риск развития рака и поддерживает здоровье иммунной системы. А селен, который содержится в этой рыбе, укрепляет организм и действует как мощный антиоксидант. Не следует игнорировать и пользу йода, который улучшает работу щитовидной железы и помогает регулировать обмен веществ.

"По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю" , - рассказывал Швец.

Как ловить крупных карасей (фото: freepik)

Какую рыбу есть женщинам после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)

Полезные виды рыб для женщин и мужчин за 50 - что есть кроме сельди

Если вы хотите получить полезные вещества, но по каким-то причинам не хотите есть сельдь, присмотритесь к таким видам рыбы:

  • скумбрия - содержит больше всего белка
  • форель - помогает снизить уровень холестерина
  • лосось - улучшает работу кишечника, его называют источником белка для пожилых людей
  • карп - нормализует уровень сахара и улучшает работу мозга.

Не забывайте об индивидуальных потребностях и возможной аллергии на рыбу. Важно консультироваться с врачом, который подберет оптимальную диету для вас.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как похудеть к лету без строгих ограничений.

Кроме того, недавно стало известно, какие продукты снизят холестерин и улучшат здоровье.

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