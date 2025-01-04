Найголовніші свята у 2025 році: коли будемо святкувати Стрітення, Великдень та Трійцю

Раніше ми розповідали, які дні у 2025 році будуть найкращими для весілля.

А також ми писали, які свята будуть відзначатися у січні 2025 року - за старим та новим календарем.

Під час написання матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.