Самые главные праздники в 2025 году: когда будем праздновать Сретение, Пасху и Троицу

В Украине с уважением относятся к каждому празднику и готовятся к его проведению. И это касается не только церковных праздников, но и светских и государственных. В этом году дополнительных выходных на праздники не предвидится, поскольку в стране продолжается военное положение.
Какие церковные, государственные и светские праздники украинцы будут отмечать в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Январь
1 января - Новый год
Февраль
24 февраля - 2 марта - Масленица (Сырная неделя)
2 февраля - Сретение Господне
Март
8 марта - Международный женский день
25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы
Апрель
13 апреля - Вербное воскресенье
20 апреля - Пасха
29 апреля - Вознесение Господне
Май
1 мая - День труда
8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
Июнь
8 июня - Троица
28 июня - День Конституции Украины
29 июня - Святых апостолов Петра и Павла
Июль
15 июля - День Украинской Государственности
Август
6 августа - Преображение Господне
15 августа - Успение Богородицы
24 августа - День независимости Украины
29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи
Сентябрь
8 сентября - Рождество Богородицы
14 сентября - Воздвижение Господня Христа
Октябрь
1 октября - День защитников и защитниц Украины
1 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Ноябрь
21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Декабрь
25 декабря - Рождество Христово
Великий пост - с 3 марта до 19 апреля
Петров пост - с 16 июня до 11 июля
Успенский пост - с 1 по 14 августа
Рождественский пост - с 15 ноября по 24 декабря
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При написании материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.