Найгірші речі, які роблять пасажири у поїзді: уникайте цих помилок

Часто люди обирають подорожувати саме потягом. Однак, під час такої поїздки пасажири можуть робити речі, які є зовсім не прийнятними та можуть когось образити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Експерт з етикету Діана Готтсман назвала типові грубі помилки пасажирів під час подорожі потягом.

Не випускати пасажирів

За словами фахівця, потрібно обов’язково перше дозволити пасажирам вийти з поїзда, перш ніж намагатися в нього зайти.

Відійдіть убік і зачекайте, поки люди вийдуть. Опинившись на борту, відійдіть від дверей, щоб не блокувати іншим вхід або вихід. Практикуйте те ж саме, коли настане ваша черга виходити з поїзда.

Якщо не знаєте, що робити, то спробуйте наслідувати приклад досвідчених пасажирів.

Говорити голосно

Якщо ви їдете в поїзді, то поважайте інших людей та намагайтесь не галасувати, щоб нікому не заважати.

Скористайтеся текстовими повідомленнями, а не телефонуйте.

"Якщо вам потрібно з кимось поговорити, майте на увазі, що класти телефон на динамік у публічних місцях є неприйнятним", - каже експерт.

Зокрема, якщо вам потрібно зателефонувати, спробуйте зробити розмову короткою. До того ж зверніть увагу на слова, які ви вживаєте, щоб нікого не образити.

Без навушників

Важливо пам’ятати про інших людей, коли ви слухаєте музику чи переглядаєте відео. На щастя, технологія дозволяє нам зберігати конфіденційність завдяки навушникам.

"Використовуйте навушники або будь-який інший пристрій, щоб слухали музику лише ви", - додала Діана Готтсман.

Розкладання речей на сидіннях

Утримайтеся від бажання зайняти більше ніж одне місце - не кладіть рюкзак чи сумочку на місця поруч, адже вони зайняті.

"Не ставте ноги на протилежне сидіння. Коли потяг почне наповнюватися, перемістіть свої речі, щоб інші могли сісти", - зазначила експерт з етикету.

"Ароматна" їжа

Якщо ви збираєтеся їсти в поїзді, то обирайте їжу, яка з мінімальним запахом. Слід уникати риби та іншої їжі з різким запахом.

Намагайтеся також утримуватися від споживання таких поширених алергенів, як арахіс. До того ж у потязі не найкращий час "облити" себе духами.

Іноді в поїзді люди забувають, що вони в громадських місцях, і поводяться так, ніби вони вдома.

"Під час поїздок їсти варто лише у спеціально відведеному вагоні-ресторані чи кафе", - додала вона.

Наполягати на розмові з сусідом

Якщо сусіди у вагоні відповідають на ваші запитання короткими словами, то дозвольте їм побути на самоті. Ваше бажання спілкуватись не повинно заважати іншим подорожувати.

Якщо людина, яка сидить поруч з вами, явно не зацікавлена ​​в спілкуванні, то спробуйте звести вашу розмову до мінімуму.

"Якщо ви вирішите не брати участь, то навушники є хорошим показником того. Крім того, дружня розмова - це добре, але слід уникати ділитися надто великою інформацією з незнайомцями", - сказала Готтсман.

Здоров'я пасажирів

Якщо ви застудитися або почуваєтеся погано, то найкраще уникати таких подорожей. Однак, якщо вам вже доведеться бути в таких місцях, то одягайте маску. Будьте уважні до здоров'я оточуючих.

Також важливо прикриватись рукою, коли чхаєте, щоб уникнути розповсюдження мікробів.